В РФ осудили трех футболистов из Африки, которые прилетали в Беларусь на сборы 1 13.07.2021, 20:48

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Фото: Василий Федосенко, Reuetrs

Из Беларуси они на такси поехали в Псковскую область.

В России судили трех футболистов из Африки, которые прилетели с командой в Беларусь на сборы, а оказались в Псковской области без документов, сообщает телеграм-канал Baza.

В феврале этого года граждане Сенегала и Гвинеи Ба Мусса, Барри Мамаду Мусса и Диалло Шейх Умар прилетели в Беларусь на сборы с одним из местных клубов. Спустя пару недель они договорились с таксистом и поехали в Россию.

25 февраля Ба, Барри и Диалло спешились в районе псковской деревни Лобок и попытались вдоль железной дороги пробраться в Россию. Там их и задержали российские пограничники. Документов у них при себе не было. Паспорта они оставили у руководства белорусского клуба.

В итоге Невельский районный суд Псковской области приговорил каждого из троих к восьми месяцам исправительной колонии.

Напомним, в декабре прошлого года в белорусских СМИ сообщалось о семерых африканских футболистах, которые почти неделю жили в Национальном аэропорту Минск. Среди них были, в том числе, граждане Сенегала. Они постоянно находились в здании аэровокзала, спали на сиденьях, с журналистами общаться отказывались. На все расспросы они отвечали, что из-за форс-мажора им пришлось поменять билеты и они ждали своего рейса.

Похожая история произошла и в Малорите, куда приехал на сборы футбольный клуб из Нигерии. 7 мая после тренировки один спортсмен не вернулся в гостиницу. Почти две недели спустя его задержали польские пограничники возле Тересполя.

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