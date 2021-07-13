ООН: На грани голода оказались сотни тысяч россиян 14 13.07.2021, 21:04

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Иллюстрационное фото: ТАСС

Еще почти девять миллионов недоедают из-за отсутствия денег.

Более 9 миллионов россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Такие данные приводит ЮНИСЕФ в опубликованном во вторник ежегодном докладе о продовольственной безопасности в мире.

По данным организации, входящей в структуру ООН, в 2018-20 гг 400 тысяч российских граждан относились к группе «экстремальной уязвимости» по продовольственной безопасности (severyly food insecurе people).

Речь идет о людях, которые де-факто находятся на грани голода. В эту категорию, согласно методологии, попадают те, кто вынужден ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов.

Еще 8,8 миллиона россиян, по данным ЮНИСЕФ, находятся в группе «умеренной» уязвимости. Это недоедающие люди: им не приходится полностью отказываться от еды, но они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продуктов низкокачественной диетой.

Непосредственно голодающих в России, согласно докладу ЮНИСЕФ, нет. При этом организация подчеркивает, что опирается на данные официальной российской статистики.

Правительство РФ в июне 2020 года отчиталось в ООН о полной ликвидации голода и крайней нищеты в рамках выполнения целей устойчивого развития.

В целом в мире проблема голода вновь резко обострилась, констатирует ЮНИСЕФ в докладе.

Число голодающих на планете достигло 15-летнего максимума на фоне пандемии, сбоев в поставках и взлета цен на продовольствие, ударившего по беднейшим странам.

На конец 2020 года, по оценке ЮНИСЕФ, голодали 768 миллионов человек, или почти 10% населения земли. За год их число выросло на 118 миллионов человек, или 18%.

Зонами бедствия по голоду остаются Африка южнее Сахары (264 млн человек) и Южная Азия (305 млн).

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