Лукашенко вызвали к начальству 16 13.07.2021, 21:20

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К Таракану сейчас стали относиться так – как Путин вызовет, так и приехал.

Российский политик и блогер Максим Кац прокомментировал в эфире «Эха Москвы» визит Таракана к Путину.

― Зачем неожиданно приехал Лукашенко на встречу к Владимиру Путину?

― Вызвали к начальству. Сейчас его политическое положение таково, что он стал подчиненным Путина. У него нет никаких других возможностей существовать в этом мире кроме как при поддержке Путина и силовиков в его стране, но это завязано одно на другое. Зачем-то он понадобился Путину, и Путин его вызвал, а зачем мы узнаем, когда эта встреча пройдет.

― А есть какие-то предположения? Все это происходит довольно неожиданно. Когда Владимир Путин должен был встретиться с президентом СЩА, мы знали об этом за полгода, и уже за месяц все активно передавали детали этой встречи. А тут… Еще недавно в графике Владимира Путина еще не было этой встречи, как сообщают сми, а тут раз! Она появилась. И встречаются они в Петербурге. А что случилось-то?

― Никаких предположений, что случилось нет, но это же не настоящий президент, это не Джо Байден, президент США, а это… Вы же не знаете о встречах Путина с российскими губернаторами, как они происходят и по какому графику. И к Лукашенко сейчас стали относиться также – как вызовет, так и приехал. А то, что его не было в графике, я не вижу в этом ничего такого. А то, что будет у них на встрече, у меня нет никаких предположений, но если уж предположить, то я бы ожидал, что ничего не будет, также как и во время прошлых встреч. Они там пофотографируются, прошлых раз на яхте фотографировались, а теперь – в Петербурге. И разъедутся.

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