Пресс-секретарь МИД Беларуси собрался «добиваться соблюдения прав человека на Западе» 15 13.07.2021, 21:39

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фото: euroradio.fm

Утративший связь с реальностью Глаз рассмешил белорусов очередным заявлением.

Режим Лукашенко собрался «добиваться соблюдения прав человека на Западе», а резолюцию Совета ООН по правам человека по Беларуси считает пустой тратой средств и времени. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь лукашенковского МИД Антолий Глаз.

«Что же касается очередной принятой по инициативе ЕС резолюции в отношении Беларуси, то это пустая трата средств и времени. Беларусь никогда не согласится признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства. Этот документ ЕС принял для себя, он не имеет отношения к Беларуси», — заявил официальный представитель МИД.

При этом Глаз отметил, что Беларусь продолжит добиваться того, чтобы ситуация с правами человека в западных государствах не оставалась за рамками международного контроля. Он напомнил, что МИД подготовил доклад «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира».

Напомним, Совет по правам человека ООН на 47-й сессии одобрил резолюцию A/HRC/47/L.13 «Ситуация с правами человека в Беларуси». За проголосовала 21 страна, против – 7, воздержались 19 стран. Против голосовали Россия, Венесуэла, Куба, Китай, Боливия, Эритрея, Филиппины. Резолюция предусматривает продление мандата спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси.

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