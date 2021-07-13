Такой разный марксизм Сергей Рябчиков

13.07.2021, 21:50

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иллюстрационное Фото

И Ленин посмертно подвергался советской цензуре.

Когда я учился в университете, по марксистско-ленинской философии у нас читал лекции и вёл семинары Сан Саныч, мы так его запросто называли. Однажды он пришёл на семинар очень взволнованный:

- В партком университета поступил сверхсекретный научный доклад, но я хочу вам изложить его суть. По расчётам, из-за гибели миллионов мужчин во время войны, в девяностые годы будет огромный провал в рождаемости, фактически катастрофа. Как страна из неё выберется, я не знаю.

Другой раз во время семинара Сан Саныч сказал:

- Это у нас марксизм-ленинизм, а на Западе в научном мире рассматривают марксизм и ленинизм как две разные теории.

Ничего крамольного для тех времён? За это можно было вылететь, по крайней мере, с преподавательской должности.

Значительно позже, в наши времена, один мой знакомый преподаватель университета мне сказал:

- Разве вы не догадались, что Сан Саныч был кгбшником? Никто другой не мог себе позволить говорить такие слова, как говорил он.

- Даже если и так, то ему приходилось говорить хотя бы часть правды, чтобы быть интересным для собеседников. Он, например, сообщил нам о предстоящей катастрофе в демографии, так и случилось в 90-е годы.

И то, что марксизм - это не обязательно ленинизм, также была банальная правда. У мамы в семье - а она была дочерью коммуниста - были книги Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Каменева, Ленина, Сталина - все они были марксистами. Потом многие из этих книг в её семье были сожжены, когда начались страшные процессы 30-х годов прошлого века. У них было собрание сочинений Ленина - тома белого цвета, - которое содержало ряд мест, удаленных позднее в Полных собраниях сочинений Ильича. Так Ленин подвергался советской цензуре.

Я одновременно и антифашист, и антикоммунист, так что в симпатиях к марксизму в его разных проявлениях меня заподозрить нельзя. Недавно прочитал одну книгу Троцкого, где он, вопреки Сталину, доказал, что социализм в СССР не был построен и поэтому реставрация капитализма в стране будет неизбежна. В статье, которую Троцкий опубликовал в "Бюллетене оппозиции (марксистов-ленинцев)" о двойной звезде Сталина и Гитлера, он доказал, что Гитлер обязательно нападёт на СССР, что, кстати, и случилось. Не за эту ли статью Троцкий был убит ледорубом по приказу Сталина?

Сергей Рябчиков, Facebook

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