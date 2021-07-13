Партия «Есть такой народ» победила на досрочных выборах в Болгарии 13.07.2021, 22:05

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На втором месте расположилась партия «Граждане за европейское развитие Болгарии».

Партия "Есть такой народ" победила на досрочных парламентских выборах в Болгарии, получив 24,08% голосов (657 824 избирателей), следует из данных ЦИК страны после обработки 100% протоколов с избирательных участков.

На втором месте расположилась партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которая получила 23,51% голосов (642 165 избирателей). На третьем месте - Болгарская социалистическая партия (БСП), за которую проголосовали 13,39% (365 695).

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