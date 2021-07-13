В США создали робота, который помогает человеку одеться 13.07.2021, 22:29

Он подстраивается под движения тела человека.

Группа ученых из Массачусетского технологического института создала роботизированную руку, которая помогает людям с ограниченными возможностями одеваться быстро и безопасно, сообщает Techspot. Инженеры разработали алгоритм для робота, который позволяет ему держать равновесие и подстраиваться под движения человека.

Обычно человеку гораздо легче скопировать движение другого человека, но не роботу. Он учится двигаться с нуля. Сначала эти движения такие же неуклюжие, как первые шаги ребенка. Но со временем робот учится, запоминает, оттачивает свою координацию и выполняет необходимую функцию все лучше и лучше.

Предыдущая версия алгоритма избегала прямого контакта с человеком, поэтому робот часто двигался очень медленно, а порой совсем не справлялся со своей задачей. Разработчики назвали это явление "проблемой остановки работа", но нашли способ ее решить.

Ученые разработали новый алгоритм, немножко ослабили механизмы безопасности и позволили работу минимально контактировать с телом человека. Теперь робот может скользить по руке, чтобы достаточно быстро натянуть рукав куртки, при этом не навредив человеку.

Кроме этого, роботизированная рука теперь может надевать не только того, кто статически стоит, но и человека, который двигается и держит какой-то предмет в руках. В таком случае, робот комбинирует несколько моделей поведения, которые в нем запрограммированы и подстраивается под новую ситуацию.

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