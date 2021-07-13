IndustriALL вступился за белорусские независимые профсоюзы 1 13.07.2021, 22:56

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иллюстрационное фото

Глобальный профсоюз направил министру труда Костевич письмо.

Глобальный профсоюз IndustriALL призывает режим Лукашенко принять меры, чтобы прекратить давление на членов независимых профсоюзов, говорится в письме генерального секретаря Вальтера Санчеса лукашенковскому министру труда и социальной защиты Ирине Костевич.

– Глобальный профсоюз lndustriALL призывает вас, как министра труда и социальной защиты, положить конец запугиванию, преследованию, задержанию и аресту профсоюзных лидеров и членов законной профсоюзной деятельности, особенно на Нафтане, в соответствии с рекомендациями Комитета МОТ по Применению стандартов в соответствии с Конвенцией № 87 МОТ о свободе ассоциации, ратифицированной Беларусью. Немедленно прекратить растущее давление на лидеров и членов независимых профсоюзов, которые мирно осуществляют свои законные права человека и трудящихся, - это ваша обязанность в рамках обязательств правительства Беларуси в соответствии с международными нормами и стандартами», - сказал глава секретариата международного профсоюза.

фото: IndustriALL Global Union/facebook

фото: IndustriALL Global Union/facebook

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