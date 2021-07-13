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IndustriALL вступился за белорусские независимые профсоюзы

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  • 13.07.2021, 22:56
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IndustriALL вступился за белорусские независимые профсоюзы
иллюстрационное фото

Глобальный профсоюз направил министру труда Костевич письмо.

Глобальный профсоюз IndustriALL призывает режим Лукашенко принять меры, чтобы прекратить давление на членов независимых профсоюзов, говорится в письме генерального секретаря Вальтера Санчеса лукашенковскому министру труда и социальной защиты Ирине Костевич.

– Глобальный профсоюз lndustriALL призывает вас, как министра труда и социальной защиты, положить конец запугиванию, преследованию, задержанию и аресту профсоюзных лидеров и членов законной профсоюзной деятельности, особенно на Нафтане, в соответствии с рекомендациями Комитета МОТ по Применению стандартов в соответствии с Конвенцией № 87 МОТ о свободе ассоциации, ратифицированной Беларусью. Немедленно прекратить растущее давление на лидеров и членов независимых профсоюзов, которые мирно осуществляют свои законные права человека и трудящихся, - это ваша обязанность в рамках обязательств правительства Беларуси в соответствии с международными нормами и стандартами», - сказал глава секретариата международного профсоюза.

фото: IndustriALL Global Union/facebook
фото: IndustriALL Global Union/facebook
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