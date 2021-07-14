Атака на финансы Таракана идет «по всем фронтам» 14.07.2021, 8:04

фото: reuters

Зафиксирован сильнейший в этом году вынос депозитов из банков.

Свежая статистика Нацбанка по среднемесячной широкой денежной массе показала резкое ухудшение и так негативной, в целом, динамики банковских депозитов физических лиц.

В июне 2021 года впервые с сентября 2020-го сократились среднемесячные суммы всех категорий депозитов физических лиц – и переводных (карт-счета) и срочных, и в национальной и в иностранной валюте, пишет «Инфобанк».

Хотя минусовые проценты падения в том сентябре были, конечно, значительно больше. Но в предыдущих восьми месяцах (с октября 2020-го про май 2021-го) хоть в одном секторе, хоть один «плюс», да фиксировался.

В этом июне – ни одного.

При этом и в сентябре 2020-го и в июне 2021-го наибольшее относительное падение оказалось на переводных депозитах (на банковских платежных карточках физлиц), где есть возможность оперативного изъятия.

В национальном секторе депозитов физлиц – по суммарному (переводные + срочные) среднемесячному объему – падение в июне оказалось меньше, чем в апреле (июньское – 3,22%, апрельское – 3,53%).

То же – по переводным BYN-рублевым депозитам (BYN-рублевым карт-счетам населения): в июне среднемесячная сумма на BYN-карточках стала меньше, чем в мае, на 6,89%, а в апреле – была на 8,83% меньше, чем в марте.

И хотя сокращение остатков на BYN-карточках постоянно сменяется их приростом, заметно, что наибольшее падение – после месяцев значительной скупки иностранной валюты.

На срочных BYN-депозитах июньское сокращение тоже не самое сильное в текущем году: большее падение было месяцем раньше, в мае: тогда среднемесячная сумма BYN-вкладов населения упала на 0,70% (с апреля) сейчас (с мая) – на 0,60%.

От большего падения спасают только высокие процентные ставки, делающие срочные депозиты сейчас очень выгодными.

Таким образом, в секторе BYN-рублевых депозитов сокращение среднемесячной суммы остатков в июне оказалось вторым по величине в этом году, и намного меньше, чем в сентябре прошлого года (в августе 2020-го на фоне массовых протестов был огромный спрос на иностранную валюту, который и «вымыл» BYN-рубли).

При этом обращает на себя внимание намного большее относительное (процентное) сокращение суммы переводных BYN-депозитов (средств населения на банковских платежных BYN-карточках), чем срочных BYN-вкладов.

Что объясняется как возможностью намного более оперативно использовать BYN-рубли с карточки для покупки иностранной валюты, так и «портретом вкладчика»: удельный вес тех, кто «не заморачивающихся» $-эквивалентом своих сбережений, и им главное – процентный доход, или верящих в курсовую стабильность, в секторе срочных вкладов значительно больше.

А вот в иностранном секторе – на валютных депозитах – июньское падение стало как раз сильнейшим в этом году, намного больше, чем в предыдущие месяцы 2021-го, и даже наибольшим с самого «минусового» месяца прошлогоднего кризиса.

Среднемесячная сумма всех видов депозитов физических лиц в иностранной валюте в июне на 4,68% меньше, чем в мае. И это самый значительный процент месячного сокращения в этом году, и самый большой за 9 месяцев – с сентября прошлого года, когда вынос денег из банков был настолько сильным, что больше напоминал эвакуацию сбережений.

На переводных депозитах физлиц в иностранной валюте (средства населения на валютных банковских карточках) июньское сокращение среднемесячной суммы – на 5,88% – не только самое значительное с сентября 2020, но и единственное пока что в этом году. Что весьма наглядно показывает сложившуюся прямо сейчас в стране ситуацию.

Вывод денег населением Беларуси из срочных валютных вкладов длится уже почти полтора года. Но в последнее время он заметно усилился. Результатом чего стал июньский «минус» (4,30%) – второй по величине за весь этот «минусовой» период.

Итак, прямо сейчас происходит усиленный вывод денег населением из банков, что является наглядной реакцией белорусов на происходящие в стране и вокруг нее события.

В национальном секторе вынос идет в целях последующей конвертации BYN-рублей в твердую иностранную валюту – из-за возросших девальвационных ожиданий. Хотя июньский «минус» – только второй в этом году по величине.

В иностранном же секторе депозитов физлиц ситуация заметно хуже: сокращение среднемесячной суммы остатков в июне – самое большее с сентября прошлого года: сильно возросли т.н. «дефолтные» опасения.

А учитывая, что иностранный сектор по объему средств населения в банках превалирует над национальным, можно сказать, что июньская статистика среднемесячной суммы остатков на депозитах физлиц – наихудшая с прошлогоднего политического кризиса, с его пикового момента.

Все это уже привело к тому, что деньги населения – уже не главный ресурс банковской системы. И вероятней всего, что такая ситуация – вынос депозитов – сохранится в ближайшее время.

Как минимум, из-за ожидания начала действия санкций, ведь не известно, насколько устойчивыми к ним окажутся экономика и финансы Беларуси.

Как и не известно, на этот момент, сколько денег и на каких условиях выделит Россия (и выделит ли вообще) в помощь. А эта неопределенность будет только усиливать негативные ожидания населения.

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