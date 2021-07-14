В МИД Латвии, Литвы и Польши объяснили, что теперь будет с визами для белорусов 14.07.2021, 8:15

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Дипломаты поделились важной информацией.

Посольства Латвии и Литвы в Беларуси фактически закрыты: дипломатическое присутствие сокращено до минимума после дипломатических конфликтов Беларуси с этими странами. Польское посольство не выгоняли, но дипломатическое присутствие также сокращено.

Как сейчас соседние с Беларусью страны Евросоюза выдают национальные и шенгенские визы, «Белсат» спросил в министерствах иностранных дел. Вот какие ответы они дали.

Латвия

Консульство Латвии в Витебске постоянно принимает заявления на визу от лиц, законно проживающих в консульском округе Витебск. За пределами Витебского консульского округа посольство Германии в Минске помогает выдавать визы от имени Латвии по специальному принципу и по предварительной договоренности с консульством Латвии в Витебске.

Учитывая распространение COVID-19 и связанные с этим ограничения на поездки, в настоящее время заявления на визу принимаются только от определенных категорий лиц, поездки в несущественных целях запрещены, а туристические визы в Латвию в настоящее время не выдаются.

Во время рассмотрения подтверждающих документов для подачи визы их всегда тщательно оценивают, чтобы убедиться, соответствует ли цель поездки действительной. В настоящее время проводится столь же основательная работа по оценке всех аспектов, связанных с въездом любого человека в Латвию, включая риски нелегальной иммиграции.

Для получения дополнительной информации Министерство иностранных дел Латвии предлагает посетить (сайт консульства https://www.mfa.gov.lv/ru/vitebsk/konsulskaya-informaciya).

Литва

Последние решения правительства Республики Беларусь, связанные с радикальным сокращением дипломатического представительства Литовской Республики, несомненно, повлияют на процедуру выдачи виз. К сожалению, белорусское правительство уже выполнило административные решения, которые делают более сложными поездки собственных граждан, получивших шенгенские визы.

Правительство Литвы будет работать над поиском решений для сохранения мобильности белорусских граждан.

Нелегальная миграция рассматривается как несанкционированное перемещение людей через границы и в данном случае не связана с процессом выдачи виз. Скорее тема нелегальной миграции связана с отказом белорусской стороны сотрудничать в реадмиссии.

Польша

Заявки на национальную и на шенгенскую визы принимаются без каких-либо ограничений и на прежних условиях.

Польские дипломатические представительства на территории Республики Беларусь работают в новом организационном формате и обеспечивают эффективную обработку визовых заявок для граждан Республики Беларусь. В связи с решением представителей властей Республики Беларусь об ограничении количества дипломатических и консульских сотрудников польских представительств с местами на территории этой страны была создана новая законодательная база, позволяющая обрабатывать большее количество визовых заявок.

Недавние поправки в законодательстве давали министру иностранных дел (и уполномоченными им лицами) компетенцию рассматривать заявления на визы, поданные в странах, указанных в отдельном предписании – в их числе и Беларусь. Из-за этого заявки на визы могут обрабатываться, несмотря на барьеры, выставленные белорусскими властями.

Изменения в законе не влекут изменений в порядке подачи документов на визы. Граждане Республики Беларусь и иностранцы, легально проживающие в этой стране, подают свои заявления через пункты подачи виз либо консульские учреждения на территории Республики Беларусь.

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