Мнение: Неизвестно, выдвинул ли Путин жесткий ультиматум Лукашенко, но сидеть в одном окопе отказался 27 14.07.2021, 8:23

27,946

фото: GEtty images

Мимика и жесты российского правителя говорят сами за себя.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Люстэрка ўлады» подвел итоги встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге:

— На самом деле сейчас неизвестно, предъявлялись ли Путиным Лукашенко какие-либо жесткие ультиматумы. Но судя по тому, что официальная Россия «приняла» и признала выборы в Молдове, по сдержанной риторике статьи Путина об Украине, российское руководство не собирается безоговорочно поддерживать любые выходки Лукашенко.

И, в частности, не хочет «проиграть» общегерманские парламентские выборы в сентябре. И очень хочет запустить Северный поток-2. Есть еще и афганские осложнения, и российские выборы.

Мы понимаем, что белорусский народ российскими властями поддержан не будет. Но и сидя в окопе с Лукашенко все эти вышеупомянутые задачи решить невозможно. Не любим делать выводы по мимике, но приторная улыбочка Путина при рукопожатии с Лукашенко была какой-то уж очень приторной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».