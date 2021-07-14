Ученые раскрыли загадку высокого роста жителей северных стран 7 14.07.2021, 8:43

7,916

иллюстрационное фото

Исследователи изучили более 300 окаменелостей вида Homo, найденных по всему миру.

Ученые задались вопросом, почему люди, живущие в холодном климате, как правило, значительно выше своих собратьев из жарких стран. Исследования подтвердили предположение, что в течение последнего миллиона лет средний рост человека значительно менялся и находился в сильной зависимости от температуры окружающей среды. Результаты научного труда на эту тему опубликованы в журнале Nature Communications.

По мнению специалистов, холодный климат привел к появлению рослых и крупных людей. Также в зависимости от температуры в регионе менялся объем человеческого мозга, хотя параллельно с телом он не развивался.

Исследователи получили необходимые данные после изучения более 300 окаменелостей вида Homo, найденных по всему миру. Объединив полученную информацию с климатическими моделями в различных регионах, эксперты смогли определить, в каких условиях обитал каждый конкретный вид. Исследователи объяснили, что в холодном климате крупное телосложение помогает лучше переносить отрицательные температуры, так как при большой массе теряется меньше тепла.

Ученые уверены, что определяющей чертой эволюции Homo sapiens является тенденция к увеличению размеров тела и мозга. Так, по сравнению с предыдущими видами, такими как Homo habilis, современный человек на 50% тяжелее, а его мозг в три раза больше.

Кроме того, изучено влияние окружающей среды на размер мозга у представителей рода Homo. Оказалось, что обычно мозг был крупнее у тех Homo, которые жили в более пустынных регионах. По мнению палеонтологов, такая среда заставляла больше думать и детально разрабатывать стратегию охоты на крупных животных, что могло способствовать развитию мозга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».