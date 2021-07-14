Больно бьет по Путину: как закон Зеленского переиграл идеологию Кремля в Крыму 2 14.07.2021, 8:56

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Владимир Зеленский

За документ отдали голоса 325 депутатов Верховной рады Украины.

Верховная Рада приняла предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект "О коренных народах Украины". За документ отдали голоса 325 депутатов. Закон расширит возможности Украины для борьбы по освобождению оккупированного Крыма. Он позволит привлечь больше международных организаций и станет важным сигналом как для международного сообщества, так и для крымскотатарского народа. Вместе с тем, закон очень некомфортен для лидера Кремля Владимира Путина, потому что он полностью разрушает подход к Крыму как к "русской земле".

Такое мнение высказал "Апострофу" председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров:

— Принятие закона "О коренных народах Украины" позволит нашей стране привлечь широкий пласт международного права. Например, Декларацию ООН о правах коренных народов и ряд других международных документов. В ООН есть специальный докладчик по правам коренных народов, существует постоянный Форум коренных народов. Эти и другие международные организации в своих действиях и требованиях к России освободить оккупированный Крым смогут активно использовать этот закон для усиления давления на Кремль. Этот закон позволяет полагаться на дополнительные и прямые международные нормы по восстановлению суверенитета Украинского государства над Крымом. Речь идет о том, что коренной народ имеет право на самоопределение. Крымские татары всем своим поведением, борьбой, в течение десятилетий показывают, что они хотят реализовать свое право на самоопределение в украинском государстве, на своей земле. И это существенно усиливает аргументы Украины относительно права на суверенитет над полуостровом.

Хочу отметить, что данный закон не обязывает государство заниматься вопросами и проблемами крымских татар во всех направлениях. Но он предоставляет широкие возможности и, что очень важно, государственную поддержку крымским татарам по реализации их прав на материковой Украине - в том числе, в сфере культуры, языка и образования. Они будут ограничены в реализации своих прав коренного народа только своей волей и желаниями.

Украина не является членом Европарламента, но в этом году там приняли резолюцию по имплементации договора ЕС-Украина, в параграфе 60 которой рекомендовали принять закон о коренных народах и развивать права крымских татар. В некоторых резолюциях Совета Европы также говорят о необходимости широкого привлечения представителей крымских татар для решения вопросов, связанных с оккупированным Крымом; там говорят и о Меджлисе крымскотатарского народа. Поэтому в случае одобрения и подписания президентом Украины, этот закон будет замечен участниками Крымской платформы и отмечен ими как существенный позитив.

К сожалению, данный закон не поможет крымским татарам отстаивать свои права в судилищах, которые устраивает над ними оккупационная власть. Российская Федерация абсолютно пренебрегает любыми нормами международного права, если она считает, что это противоречит ее интересам. Она отвергает решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Понятно, что РФ будет откровенно пренебрегать нормами и этого закона. Но это будет до поры до времени - понятно, что за это придется когда-нибудь отвечать.

Вы находитесь в своем доме, куда пришли бандиты и они круглосуточно попирают ваши права, преследуют и всячески угнетают вас по всем направлениям. Но вы знаете, что есть государство, которое борется за свой суверенитет над Крымом - и это государство называется Украина. И тогда в атмосфере преследования и гонений вы получаете гарантии и надежды на то, что Крым будет развиваться в совершенно другом направлении. Что Украина обеспечит права всех живущих на полуострове, в том числе - и его коренного народа. Поэтому вы будете уверены, что ошибки, которые делались Украиной до 2014 года, не будут повторяться; что уроки изучены и государство публично исправляет последствия этих ошибок.

Данный закон совершенно не комфортный для Путина. Потому что российский президент, в отличие от некоторых украинских политиков, понимает в чем заключается сила тенденции признания крымских татар коренным народом Крыма. Потому что это полностью разрушает его подходы к Крыму как к месту, где он нашел "скрепы русского народа", опровергает идеологию Кремля о том что полуостров - это "русская земля".

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