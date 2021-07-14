Во Франции определили дату президентских выборов 14.07.2021, 9:18

Через два месяца после них пройдет и парламентская кампания.

Как сообщил официальный представитель правительства Габриэль Аттал, президентские выборы во Франции в следующем году состоятся в апреле, первый тур состоится 10-го, второй - 24-го.

Французские президенты избираются на пятилетний срок в ходе двух туров выборов, при этом два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, сталкиваются во втором.

Во время последнего голосования в 2017 году центрист Эммануэль Макрон победил крайне правого лидера Марин Ле Пен, передает AFP.

Ожидается, что Макрон будет баллотироваться на второй срок, хотя он еще не объявил свою кандидатуру.

Ле Пен официально начала свою третью попытку стать президентом, и опросы показывают, что она снова станет главным соперником Макрона.

Но ожидается, что и основные правые будут хорошо работать: бывший министр труда Ксавье Бертран, как ожидается, бросит вызов Макрону за голоса умеренных консерваторов.

Слева несколько кандидатов борются за позиции, в том числе лидер крайне левой партии France Unbowed Жан-Люк Меланшон, который объявил, что сделает свою третью заявку на президентское кресло, и несколько кандидатов в президенты от партии зеленых.

Выборы в законодательные органы состоятся через два месяца после президентских выборов, 12 и 19 июня.

Французские избиратели, как правило, поддерживают партию новоизбранного президента на парламентских выборах, но были некоторые случаи принудительного «сожительства», когда левый или правый президент был вынужден работать с правительством с другой стороны спектра.

Напомним, Макрона избрали президентом Франции во втором туре в 2017 году.

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