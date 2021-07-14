Кубинская диаспора перекрыла шоссе в Майами в знак поддержки протестов у себя на родине 14.07.2021, 9:28

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фото: ap

Представитель Республиканской партии США от Флориды заявила о необходимости выступить против властей Кубы.

Кубинская диаспора перекрыла участок шоссе в Майами в знак поддержки протестов на Кубе, сообщает Associated Press.

После того как на Кубе закончилась эпоха семьи Кастро, в стране 11 июля прошли крупнейшие акции против правительства. Причина - нехватка продуктов, высокие цены в условиях пандемии коронавируса и низкие темпы вакцинации от COVID-19.

По заявлениям оппозиции, антиправительственные демонстрации стали самыми массовыми почти за 30 лет.

Демонстранты в Майами скандировали лозунги, одобряющие протестующих, вышедших на улицы на Кубе.

Представитель Республиканской партии США от Флориды Мария Эльвира Салазар, которая имеет кубинские корни, заявила о необходимости выступить против властей Кубы.

Береговая охрана США следит за тем, чтобы не допустить незаконное пересечение границы, так как часть иммигрантов из Кубы заявляла, что поплывет на остров на лодках, чтобы помочь протестующим.

Ранее тысячи американцев кубинского происхождения вышли на улицы Майами в поддержку демонстрантов на Кубе. Подобные акции также проходили в Тампе.

Накануне президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил по телевидению и радио с призывом коммунистов страны выйти на улицы, чтобы противостоять беспорядкам. Также он обвинил США в организации протестов через соцсети.

В ответ глава Госдепартамента Энтони Блинкен посоветовал кубинским властям прислушаться к протестующим гражданам, а не пытаться обвинять США в провоцировании беспорядков.

"Для кубинского режима было бы серьезной ошибкой интерпретировать то, что происходит в десятках населенных пунктов, как результат каких-то действий США", - сказал Блинкен.

16 апреля в Гаване открылся Восьмой съезда Коммунистической партии Кубы. Ключевыми вопросами стали кадровая политика в высшем партийном руководстве и выход из экономического кризиса. 17 апреля лидер Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро заявил о том, что уходит в отставку. Родному брату Фиделя Кастро, который был последней надеждой коммунизма, уже 89 лет.

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