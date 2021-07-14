Найдены бандиты из ГУБОПиК, которые задерживали и пытали Степана Латыпова 20 14.07.2021, 9:37

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Степан Латыпов

Их данные уже переданы для внесения в санкционные списки Евросоюза и США.

Инициатива ByPol показала результаты очередного расследования, на этот раз оно о сотрудниках ГУБОПиК, которые довели политзаключенного Степана Латыпова до попытки самоубийства, сообщает «Радыё Свабода».

Во время первого судебного заседания по своему делу, которое состоялось 1 июня, Степан Латыпов совершил попытку суицида в клетке. Он воткнул себе в горло ручку.

Правозащитники потребовали проверок по известным случаям пыток со стороны ГУБОПиК, в частности, относительно Николая Дедка, Степана Латыпова, Ивана Богдевича, Игоря Ермолова, Александра Марьясова, Давида Слащева, Виталия Шишлова, Артема Онищука и других. В требовании отмечалось, что своими действиями ГУБОПиК и другие силовые органы нарушили ряд законов и норм как белорусских, так и международных.

ByPol выяснил, что задержание Латыпова совершило не 3-е управление ГУБОПиК, особенно известное участием в операциях против политических оппонентов власти, а 1-е. разработкой Латыпова, по информации инициативы, занимался подполковник Александр С. Именно он руководил и обыском в квартире Латыпова, который в итоге перерос в погром.

ByPol назвал и других участников того обыска: заместитель начальника отдела, подполковник Александр Ж., подполковник Александр Е., капитан Андрей К., а руководил микроавтобусом, на котором они ездили — капитан Вадим Б.

Представитель ByPol Александр Азаров сообщил, что всех перечисленных сотрудников 1-го управления ГУБОПиК уже внесли в санкционные списки Евросоюза и США.

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