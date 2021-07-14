Названы четыре симптома, которые указывают на COVID-19 у вакцинированных людей 12 14.07.2021, 9:41

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Они отличаются от основных признаков заболевания.

Хотя вакцины, несомненно, обеспечивают лучшую защиту от COVID-19 , вы все равно можете контактировать с вирусом и передавать его. Несмотря на спад пандемии который сейчас наблюдается в Украине, заболеваемость в мире продолжает расти, что, как считается, является результатом штамма Дельта, впервые выявленного в Индии , поэтому даже если вы один из счастливчиков, получивших вакцинацию, есть четыре симптома, на которые следует обратить внимание, пишет Express.

Данные, собранные ZOE Covid Symptom Study, показали, что у тех, кто заразился Covid, несмотря на двойную вакцинацию, проявились четыре симптома, отличающиеся от основных.

С самого начала пандемии было широко известно, что симптомы Covid это:

Непрерывный кашель

Температура выше 38 ° C

Аносмия (потеря обоняния и / или вкуса)

Исследователи теперь говорят, что люди получившие две дозы вакцины в основном испытывают следующие симптомы Covid:

Головная боль

Насморк

Чихание

Больное горло

Тем не менее, те, кто уже перенес укол, сообщили о меньшем количестве симптомов в течение более короткого периода времени, что свидетельствует о том, что они заболевают менее серьезно и быстрее поправляются.

Специалисты добавили: «Любопытно, что мы заметили, что люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на COVID-19, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, у кого не было укола».

Люди, которые заразились коронавирусом после всего лишь одной дозы вакцины, сообщили о тех же четырех симптомах, но с добавлением постоянного кашля.

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