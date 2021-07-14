закрыть
14 июля 2021, среда, 11:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы четыре симптома, которые указывают на COVID-19 у вакцинированных людей

12
  • 14.07.2021, 9:41
  • 7,606
Названы четыре симптома, которые указывают на COVID-19 у вакцинированных людей

Они отличаются от основных признаков заболевания.

Хотя вакцины, несомненно, обеспечивают лучшую защиту от COVID-19 , вы все равно можете контактировать с вирусом и передавать его. Несмотря на спад пандемии который сейчас наблюдается в Украине, заболеваемость в мире продолжает расти, что, как считается, является результатом штамма Дельта, впервые выявленного в Индии , поэтому даже если вы один из счастливчиков, получивших вакцинацию, есть четыре симптома, на которые следует обратить внимание, пишет Express.

Данные, собранные ZOE Covid Symptom Study, показали, что у тех, кто заразился Covid, несмотря на двойную вакцинацию, проявились четыре симптома, отличающиеся от основных.

С самого начала пандемии было широко известно, что симптомы Covid это:

Непрерывный кашель

Температура выше 38 ° C

Аносмия (потеря обоняния и / или вкуса)

Исследователи теперь говорят, что люди получившие две дозы вакцины в основном испытывают следующие симптомы Covid:

Головная боль

Насморк

Чихание

Больное горло

Тем не менее, те, кто уже перенес укол, сообщили о меньшем количестве симптомов в течение более короткого периода времени, что свидетельствует о том, что они заболевают менее серьезно и быстрее поправляются.

Специалисты добавили: «Любопытно, что мы заметили, что люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на COVID-19, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, у кого не было укола».

Люди, которые заразились коронавирусом после всего лишь одной дозы вакцины, сообщили о тех же четырех симптомах, но с добавлением постоянного кашля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовьтесь, скоро мы останемся дома
Готовьтесь, скоро мы останемся дома Телеграм-канал БОР
Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников
Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина