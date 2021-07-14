Отставка Авакова: в «Слуге народа» рассказали о причинах

Отставка Авакова: в «Слуге народа» рассказали о причинах3
- 14.07.2021, 9:57
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Назначение экс-главы МВД на пост премьер-министра Украины не рассматривается, но он может появиться в другом амплуа.
Министр внутренних дел Арсен Аваков уходит в отставку по личному желанию. Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал журналистам после заседания фракции, сообщает в среду, 14 июля, УНИАН.
"Единственное основание (для отставки - ред.) - по собственному желанию. Это исключительно его желание", - заявил Арахамия.
По его словам, Аваков не рассматривается на пост премьер-министра, но ему могут предложить работу в государственном секторе.
"Может он будет еще в команде в каком-то другом амплуа", – отметил Арахамия.
Также он уверен, что "будет мирный сценарий расставания" с Аваковым.
Накануне сообщалось, что глава МВД Аваков подал в отставку. Его заявление парламент рассмотрит в четверг.
Вероятный кандидат на пост главы МВД уже прокомментировал свое возможное назначение, заявив, что с его стороны это будет жертва, но он согласен.