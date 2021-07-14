закрыть
14 июля 2021, среда, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Отставка Авакова: в «Слуге народа» рассказали о причинах

3
  • 14.07.2021, 9:57
  • 4,700
Отставка Авакова: в «Слуге народа» рассказали о причинах
Арсен Аваков
Фото: Reuters

Назначение экс-главы МВД на пост премьер-министра Украины не рассматривается, но он может появиться в другом амплуа.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уходит в отставку по личному желанию. Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал журналистам после заседания фракции, сообщает в среду, 14 июля, УНИАН.

"Единственное основание (для отставки - ред.) - по собственному желанию. Это исключительно его желание", - заявил Арахамия.

По его словам, Аваков не рассматривается на пост премьер-министра, но ему могут предложить работу в государственном секторе.

"Может он будет еще в команде в каком-то другом амплуа", – отметил Арахамия.

Также он уверен, что "будет мирный сценарий расставания" с Аваковым.

Накануне сообщалось, что глава МВД Аваков подал в отставку. Его заявление парламент рассмотрит в четверг.

Вероятный кандидат на пост главы МВД уже прокомментировал свое возможное назначение, заявив, что с его стороны это будет жертва, но он согласен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовьтесь, скоро мы останемся дома
Готовьтесь, скоро мы останемся дома Телеграм-канал БОР
Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников
Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина