Медики назвали недорогой овощ, который поможет сохранить молодость 4 14.07.2021, 10:00

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Он также полезен для сердца и улучшает работу мозга.

Свекла-это знакомый овощ, который добавляют в любимый многими борщ. Корнеплод, родственный шпинату и швейцарскому мангольду, может похвастаться потрясающим питательным профилем, пишет u-news.com.ua.

Специалисты утверждают, что одна тарелка свеклы содержит большое количество витаминов и минералов, необходимых для общего здоровья, таких как кальций, фолиевая кислота, калий, магний, цинк и витамины А и С.

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Отмечается, что свекла содержит химические вещества, называемые нитратами, которые организм превращает в оксид азота. Это соединение позволяет расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровообращение. Хороший кровоток, в свою очередь, позволяет снизить риск сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта. Также свекла содержит беталаины - класс мощных антиоксидантов, которые снижают риск хронических заболеваний, связанных с воспалением, таких как ожирение и рак, заявляют эксперты.

Оксид азота также повышает приток крови к мозгу, что может со временем улучшить жизненно важные когнитивные функции. Некоторые исследователи даже предполагают, что свекольный сок может предотвратить болезнь Альцгеймера.

Мощные антиоксиданты в свекле, такие как витамин А, лютеин и каротиноиды, могут помочь замедлить признаки старения. Эксперты предполагают, что омолаживающий эффект свеклы связан с тем, как антиоксиданты борются с нестабильными молекулами, называемыми свободными радикалами, связанными с преждевременным старением.

Свекла является одним из лучших продуктов для печени, потому что содержит кальций, витамины группы В и железо, говорят специалисты. Печень выводит токсины из организма, этот процесс называется детоксикацией.

Кроме того, хотя свекла содержит сахар, она все же может помочь контролировать уровень сахара в крови, говорят медики. По их словам, это связано с большим количеством клетчатки в овоще, которая замедляет всасывание сахара.

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