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Брестчанка умерла, отравившись сероводородом на территории больницы

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  • 14.07.2021, 10:17
  • 9,800
Брестчанка умерла, отравившись сероводородом на территории больницы

Госпитализированы еще трое отравившихся.

Трагическое происшествие произошло вечером 13 июля на территории Брестской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба МЧС.

Спасателей вызвали в 19:09. Им сказали, что необходима помощь людям в бессознательном состоянии в здании канализационно-насосной станции больницы.

Сотрудники МЧС спасли двух женщин (41 и 22 лет) и двух мужчин (в том числе машиниста насосных установок ГП "Брестводоканал"). Их госпитализировали с отравлением сероводородом.

В 20:03 старшая из женщин умерла в больнице.

Причина происшествия устанавливается.

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