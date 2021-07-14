Брестчанка умерла, отравившись сероводородом на территории больницы 2 14.07.2021, 10:17

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Госпитализированы еще трое отравившихся.

Трагическое происшествие произошло вечером 13 июля на территории Брестской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба МЧС.

Спасателей вызвали в 19:09. Им сказали, что необходима помощь людям в бессознательном состоянии в здании канализационно-насосной станции больницы.

Сотрудники МЧС спасли двух женщин (41 и 22 лет) и двух мужчин (в том числе машиниста насосных установок ГП "Брестводоканал"). Их госпитализировали с отравлением сероводородом.

В 20:03 старшая из женщин умерла в больнице.

Причина происшествия устанавливается.

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