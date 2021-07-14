Брестчанка умерла, отравившись сероводородом на территории больницы

Брестчанка умерла, отравившись сероводородом на территории больницы2
- 14.07.2021, 10:17
- 9,800
Госпитализированы еще трое отравившихся.
Трагическое происшествие произошло вечером 13 июля на территории Брестской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба МЧС.
Спасателей вызвали в 19:09. Им сказали, что необходима помощь людям в бессознательном состоянии в здании канализационно-насосной станции больницы.
Сотрудники МЧС спасли двух женщин (41 и 22 лет) и двух мужчин (в том числе машиниста насосных установок ГП "Брестводоканал"). Их госпитализировали с отравлением сероводородом.
В 20:03 старшая из женщин умерла в больнице.
Причина происшествия устанавливается.