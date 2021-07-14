Политолог: Путин продемонстрировал бережливость и нежелание делиться с «хромой уткой» с берегов Свислочи 13 14.07.2021, 10:32

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Андрей Суздальцев

Лукашенко нечего предложить Москве, кроме новых расходов и проблем на международной арене.

Известный российский политолог Андрей Суздальцев подвел в телеграм-канале итоги встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге:

— Итоги пока не обобщены, но то, что уже пришло, говорит о главной тенденции – Москва намерена и дальше строить с Минском Союзное государство, по принципу «стулья утром – деньги вечером». Понятно, что Лукашенко хотел бы иной, можно сказать противоположной версии.

Обсуждался миграционный кризис. Москва очень осторожно намекнула, что политические последствия от новой «тропы Лукашенко» для Беларуси могут быть очень существенные (не экономические). России белорусский кризис с мигрантами не нужен.

Был разговор о масштабном кредитовании Минска в 2021-2022 годах. Путин публично отметил, что Беларусь платит по кредитам аккуратно, но уже в формате переговоров было сделано замечание, что белорусская стороны постоянно просит новые кредиты, чтобы обслуживать старые долги, т.е. перекредитуется, чем оттягивает выплаты на годы.

Дальше тема не пошла, так как в случае создание единой экономики вопросы кредитования Минска будут решать иначе. Если, в свою очередь, российско-белорусская экономическая интеграция не начнется, то вопрос о кредитной поддержке Беларуси отпадет сам собой.

Но президент России кое в чем обещал помочь. Напомним, что с 2018 года Лукашенко требовал от России «компенсации» за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Путин пообещал помочь кредитами, чтобы как-то смикшировать для Минска постепенный выход цен за российскую нефть на мировой уровень. О компенсации речь не идет.

Торга не было, так как Лукашенко нечего предложить Москве, кроме новых расходов и проблем на международной арене. При этом президент России демонстрировал бережливость и нежелание «по-братски» делиться российским бюджетом с «хромой уткой» с берегов Свислочи.

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