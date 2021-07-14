Оппозиционные телеканалы в Грузии потребовали отставки премьера 14.07.2021, 10:46

Они на сутки прекратили свое вещание в знак протеста.

Четыре грузинских оппозиционных телеканала на сутки прекратили вещание и потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сообщает сайт «Новости Грузия».

Телекомпании «ТВ Пирвели», «Формула», «Мтавари архи» и «Кавкасиа» протестуют против насилия над журналистами из-за гибели оператора «ТВ Пирвели» Александра Лашкарава, которого избили противники ЛГБТ. Руководство компаний требует от властей наказать виновных, среди требований также отставка главы правительства Гарибашвили.

В данный момент в эфире этих телеканалов на черном фоне перечисляются имена избитых на акции 5 июля журналистов, всего их 53.

Лашкарава был найден мертвым в своей квартире 11 июля. Несколькими днями ранее он был сильно избит в ходе акции в Тбилиси. У оператора диагностировали переломы лицевых костей, он перенес операцию.

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