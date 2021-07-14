Белорусская железная дорога утопает в долгах 9 14.07.2021, 11:13

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Топливо для тепловозной тяги ОАО «Нафтан» уже полгода отпускает в долг.

В настоящий момент Белорусская железная дорога находится в условиях крайне сложного финансового положения и жесточайшего дефицита денежных средств, сообщает belzhd_live.

Топливо предназначенное для тепловозной тяги, ОАО «Нафтан» полгода отпускает в долг.

По состоянию на 30.06.2021 задолженность перед ОАО «Нафтан» составляет 47,5 млн. рублей, в том числе просроченная - 36,5 млн. рублей.

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