Экс-глава Nissan и Renault рассказал о побеге из Японии в коробке 1 14.07.2021, 10:59

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КАРЛОС ГОН

ФОТО: AFP

31 декабря 2019 года Карлос Гон заявил, что сбежал в Ливан.

Экс-глава альянса Nissan, Renault и Mitsubishi Карлос Гон рассказал в интервью BBC, что 30 минут провел в коробке для музыкальных инструментов, ожидая вылета самолета из Японии.

31 декабря 2019 года Гон заявил, что сбежал в Ливан от японского «неправосудия и политических гонений». С ноября 2018-го по апрель 2019 года Гона четыре раза арестовывали в рамках дела о сокрытии доходов и незаконном обогащении. Выйдя под залог $20 млн, Гон осуществил побег из Японии в багаже частного самолета, наняв для этого, как утверждают правоохранители, американскую охранную фирму, созданную бывшими «морскими котиками».

«30 минут ожидания в коробке в самолете в ожидании его взлета, наверное, были самым долгим периодом ожидания, которое я когда-либо испытывал в своей жизни», — сказал он.

По словам Гона, казалось, что эти полчаса длились полтора года.

Он отметил, что идея использовать для побега большую коробку, в которых обычно перевозят музыкальные инструменты, «была самой логичной, особенно учитывая то, что примерно в это время в Японии проводилось много концертов».

«Когда залезаешь в ящик, не думаешь о прошлом, не думаешь о будущем, просто думаешь о моменте… Нет страха, нет никаких эмоций, кроме огромной концентрации на том, что «это твой шанс, нельзя его упустить. Если ты его упустишь, то заплатишь своей жизнью, жизнью заложника в Японии», — добавил Гон.

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