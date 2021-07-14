В ЮАР протестующие остановили работу крупнейшего НПЗ 14.07.2021, 11:35

На него приходится 35% всей нефтяной переработки в стране.

Крупнейший в ЮАР нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в провинции Квазулу-Наталь, приостановил свою работу из-за продолжающихся с 8 июля протестов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на деловые круги.

Завод является совместным предприятием энергетических групп BP и Shell. На него приходится 35% всей нефтяной переработки в ЮАР.

Перебои с поставками топлива уже начинают ощущаться в провинции Квазулу-Наталь, которая является, наряду со столичной провинцией Гаутенг, эпицентром нынешних протестов.

Так, в административном центре Квазулу-Наталь городе Питермарицбург на АЗС выстраиваются длинные очереди, начато рационирование бензина и дизельного топлива.

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