Неожиданный эффект: медики назвали популярный напиток, который снижает риск заражения коронавирусом 8 14.07.2021, 11:46

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фото: istock

Исследование провели специалисты из Северо-Западного университета в штате Иллинойс.

Исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета в штате Иллинойс, показало, что люди, которые потребляют одну или несколько чашек кофе в день, имеют почти на 10 процентов меньше шансов заразиться коронавирусом по сравнению с теми, кто вообще не употребляет кофе, сообщает nv.ua.

«Потребление кофе благоприятно коррелирует с воспалительными биомаркерами, такими как CRP, интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли I (TNF-I), которые также связаны с серьезностью и смертностью от COVID-19», — говорится в исследовании.

«Потребление кофе также было связано с более низким риском пневмонии у пожилых людей. В совокупности иммунопротекторный эффект кофе против COVID-19 правдоподобен и заслуживает дальнейшего изучения», — подчеркнули авторы работы.

Результат был объявлен после анализа записей 40 000 взрослых британцев в британском Биобанке. Ученые изучили связь между диетическими факторами, такими как ежедневное потребление кофе, жирной рыбы, обработанного мяса, зеленых овощей, свежих фруктов, красного мяса и заболеваемостью коронавирусом.

Также было замечено, что употребление меньшего количества обработанного мяса и большего количества овощей также может снизить вероятность заражения COVID-19. Ученые выяснили, что потребление не менее 0,67 порции овощей (кроме картофеля) может помочь снизить риск заражения.

«Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что факторы питания могут влиять на отдельные аспекты иммунной системы и, следовательно, на восприимчивость к COVID-19. Поощрение соблюдения определенных правил питания (например, увеличение потребления овощей и сокращение потребления обработанного мяса) может быть дополнительным инструментом к существующим рекомендациям по защите от COVID-19», — заявили исследователи.

«Хотя эти результаты требуют независимого подтверждения, соблюдение определенных правил питания может быть дополнительным инструментом к существующим рекомендациям по защите от COVID-19, чтобы ограничить распространение этого вируса», — добавили они.

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