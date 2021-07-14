Сколько бензина могут купить белорусы по сравнению с соседями? 1 14.07.2021, 11:57

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Цены на АЗС выросли.

За год бензиновые ценники в Беларуси выросли, но не столь значительно, как во многих других странах. Просто ранее, когда у соседей цены на топливо падали, у нас - также росли, пишет thinktanks.by.

Команда аналитиков Picodi.com проследила, как изменились цены на топливо в первой половине 2021 года относительно прошлого года, и подсчитала, сколько литров бензина могут купить белорусы на среднестатистическую заработную плату. Результатами работы исследователи поделились с Thinktanks.by.

Цены на АЗС выросли

Первая половина 2021 года отметилась постепенным оживлением экономики и ростом цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из стран СНГ самый значительный скачок цен произошёл в Армении (+22,8%) и Грузии (+17,4%).

источник данных: globalpetrolprices.com

В Беларуси стоимость топлива увеличилась на 4,9%. Страна оказалась на 24-м месте рейтинга. Меньший рост цен зафиксирован в Болгарии (0,7%).

Снижением цен может похвастаться лишь Таджикистан.

Cреднестатистический белорус может купить на зарплату 637 литров бензина (16-е место рейтинга).

Польша заняла 13-е место рейтинга — там средняя заработная плата равна 808 литрам бензина по местным ценам. Латвия оказалась на 14-м месте (733 литра), Литва на 12-м (811 л), а Россия на 8-м (938 л).

Замыкают рейтинг Таджикистан, Армения и Узбекистан, где средняя заработная плата равна 188 л, 309 л и 317 литрам бензина соответственно.

Из 104 рассмотренных стран мира самая низкая стоимость литра топлива в Алжире (0,34 $/литр), а самая высокая — в Гонконге (2,44 $/литр).

источник данных: globalpetrolprices.com

Среди стран Европы и СНГ дешевле всего заправляются в Казахстане – здесь 1 литр бензина обойдётся всего в 0,43 $. На противоположном конце рейтинга с самым дорогим горючим оказалась Финляндия (1,90 $). В Беларуси средняя цена топлива в первой половине 2021 года составила 1,89 рублей (0,74 $), что позволило ей занять 7-e место из 26 попавших в рейтинг стран.

В этом году исследователи снова проверили, сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в европейских странах.

В 2021 году лидером становится Германия с 1 786 литрами бензина. Второе и третье место заняли Швеция (1 771 л) и Финляндия (1 589 л).

Подиум международного рейтинга соотношения бензина к средней зарплате вновь заняли страны Персидского залива:

1. Катар — 6 532 литра;

2. Саудовская Аравия — 5 170 литров;

3. Кувейт — 5 158 литров.

Жители США на среднюю зарплату могут купить 4 723 литра бензина, Австралии — 4 128 литров, Канады — 2 616 литров, Китая — 955 литров.

Последнее место в рейтинге заняла Куба. На «острове свободы» за среднюю зарплату можно купить лишь 26 литров бензина (на 2 литра меньше, чем в прошлом году). Немного лучший результат показали Таджикистан (188 литров) и Замбия (214 литров).

Особого внимания достойна Венесуэла. В стране тяжёлая экономическая ситуация. На государственных АЗС продаётся субсидированный бензин по стоимости 0,002 $ за литр, но максимальный объём покупки в месяц — 120 л на одного жителя. За бензин сверх этого лимита придётся платить по рыночной цене — 0,50 $/литр. Согласно нашим подсчётам, средней зарплаты в этой южноамериканской стране хватит на покупку 230 литров бензина (120 литров по льготной цене и 110 по обычной). По сравнению с 2020 годом этот объём больше на 82 литра.

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