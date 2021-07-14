На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка 1 14.07.2021, 11:58

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В Ереване сообщили, что азербайджанские военные пытались провести инженерные работы для продвижения позиций.

На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, в которой погиб военный, сообщает korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

Отмечается, что инцидент был зафиксирован около 10:30 во вторник в районе Ерасха.

В Минобороны Армении заявили, что подразделения ВС Азербайджана попытались провести инженерные работы для продвижения позиций.

"Армянская сторона предприняла ряд мер, чтобы вынудить противника прекратить эти действия. Азербайджанские военные открыли прицельный огонь по армянским позициям", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате перестрелки смертельное ранение получил армянский военнослужащий.

Напомним, в прошлый раз о перестрелке на границе сообщалось за неделю до этого.

Напомним, 27 июня Азербайджан заявил об обстреле на границе с Арменией. Армянские военные вели огонь из стрелкового оружия с позиций у села Йухары Шорджа Варденисского района, отметили в Баку. Тогда обошлось без потерь.

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