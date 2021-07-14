Диетолог перечислил способствующие похудению сытные продукты 14.07.2021, 12:03

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Средиземноморская низкоуглеводная диета помогает снизить вес и улучшить здоровье.

Белки, клетчатка и полезные жиры, составляющие основу средиземноморской диеты, не только дают ощущение сытости, но и помогают похудеть. Об этом заявил британский врач-диетолог Майкл Мосли.

Как отметил специалист, средиземноморская низкоуглеводная диета помогает снизить вес и улучшить здоровье.

«Она основана не на ограничениях, а на том, чтобы есть больше правильных продуктов. Эти вкусные продукты не только дают ощущение сытости, но и полезны для здоровья за счет содержания важных питательных веществ», — сказал Мосли изданию Express.

Среди сытных продуктов, способствующих похудению, есть яйца, приготовленные разными способами, греческий йогурт, сыр, рыба, орехи, ягоды, нежирное молоко. Как подчеркнул Мосли, необходимо съедать достаточное количество белковой пищи в день, поскольку она ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию жира.

«Ешьте много разноцветных овощей, от темной листовой зелени до ярко-красного и желтого стручкового перца», — добавил врач.

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