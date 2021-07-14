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Белорусы Санкт-Петербурга вручили узурпатору билет в Гаагу

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  • 14.07.2021, 12:02
  • 3,806
Белорусы Санкт-Петербурга вручили узурпатору билет в Гаагу

Яркая акция прошла в северной столице РФ.

Белорусы Санкт-Петербурга собрались у телевизионной башни, окрашенной в наши цвета, чтобы поддержать всех честных и справедливых журналистов и независимые СМИ, сообщает телеграм-канал «Менск разам!».

«А также мы говорим, что Северная столица не рада тому что синепалый прилетел, поэтому мы вручаем ему билет в Гаагу! Мы скучать не будем. Вместе победим! Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.

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