Белорусы Санкт-Петербурга вручили узурпатору билет в Гаагу 4 14.07.2021, 12:02

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Яркая акция прошла в северной столице РФ.

Белорусы Санкт-Петербурга собрались у телевизионной башни, окрашенной в наши цвета, чтобы поддержать всех честных и справедливых журналистов и независимые СМИ, сообщает телеграм-канал «Менск разам!».

«А также мы говорим, что Северная столица не рада тому что синепалый прилетел, поэтому мы вручаем ему билет в Гаагу! Мы скучать не будем. Вместе победим! Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.

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