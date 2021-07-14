В палате №6 день открытых дверей 18 Андрей Санников

14.07.2021, 12:15

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В Беларуси этому горячечному бреду уже никто не верит.

Что Лукашенко действительно пока удается, так это косить под дурачка на встречах с Путиным, и выставлять того каким-то слабоумным.

Вот сидит такой царь всея Руси, корифей всех наук и автор фундаментального труда по Украине и выслушивает бредни. Причем однотипные.

То там Ник с Майком и Меркель признаются Лукашенко в отравлении Навального, то Байден с литературоведом и юристом готовятся убить Лукашенко – «кто ж тебя, Вова, тогда зашчышчыт»? То хамас (с маленькой буквы) шлет телеграммы авиадиспетчерам через КГБ, то спящие диверсионные ячейки просыпаются и айда языки пропагандистам резать и индивидуальный террор наводить.

Не знаю как в России, воспитанной на Кашпировском и Жириновском, а в Беларуси этому горячечному бреду уже никто не верит. Давно.

А Путин на многомиллионную аудиторию показывает, что верит, и только кренделя, которые он каждый раз выписывает ногами, сидя в кресле, становятся все замысловатее.

Или все-таки это в его разумении необходимо, чтобы Советский Союз скорее наступил?

Выслушав апокалиптические россказни Лукашенко о том, что вся Беларусь превратилась в диверсантов, которые из-за каждого угла грозят защитникам тела диктатора и ему самому, Путин обычно произносит что-нибудь вроде: «БелОРУССия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики». Или так: «Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером БелОРУССсии — мы наблюдаем значительный рост товарооборота». А то и вовсе пригвоздит: «У нас действуют и комиссии высокого уровня, которые занимаются этими вопросами».

А потом денег пообещает и утешит своим полным пониманием убогой ненависти к Западу, мол, сам такой.

Это что, всерьез?

Это вот так просто: наврать с три короба и получить за это деньги российских налогоплательщиков?

Это вот так в ядерной державе принимаются решения?

Похоже, что в палате №6 день открытых дверей.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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