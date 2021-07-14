Журналистка Катерина Борисевич стала лауреатом международной премии за свободу прессы 1 14.07.2021, 12:22

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Катерина Борисевич

Фото: tut.by

Она получила известность после того, как опровергла ложь властей о Романе Бондаренко.

Белорусская журналистка Катерина Борисевич стала лауреатом Международной премии Комитета по защите журналистов за свободу прессы.

Напомним, журналистку tut.by приговорили к 6 месяцам лишения свободы за «разглашение медицинской тайны».

Причиной стала публикация о том, что Роман Бондаренко, погибший после избиения на Площади Перемен в Минске, был трезв перед смертью.

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