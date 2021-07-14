«Россию заденет дважды»: Кудрин предсказал двойной удар от падения спроса на нефть 2 14.07.2021, 12:23

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фото: reuters

Председатель Счетной палаты рассказал о «больших вызовах» для РФ.

Нефтяная модель экономики, в которой с советских времен живет Россия, обменивая «черное золото» на технологии, продовольствие и потребительские товары, доживает свои последние годы.

До 2030 года мир пройдет пик потребления нефти и нефтепродуктов, а перспективе около 10 лет начнет снижать потребление углеводородов в целом, заявил в среду председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В этой связи у России большие вызовы. И мы не можем сейчас предсказать, какая цена на нефть будет через три или пять, или десять лет. Сейчас, несмотря на то, что экономика стабилизируется, неопределенность только нарастает. Принципиально меняется структура энергетических источников», - цитирует Кудрина ТАСС.

Так, например, Германия по большей части теперь обеспечивает себя возобновляемыми источниками, а появление инициативы углеродной нейтральности для разных компаний стало существенным новым фактором по снижению потребления не просто энергоисточников, но и товаров с углеродным следом, отметил он. То есть в будущем все товары будут промаркированы на величину углеродного следа, и мир пойдет на существенное уменьшение выбросов, пояснил Кудрин.

В результате российская экономика, получающая от углеводородов половину валютных доходов, окажется под «двойным ударом».

«Россию заденет дважды - во-первых, как производителя углеводорода, и как страну, которая тоже должна будет следовать этим требованиям (по углеродному следу - ред.), если мы хотим экспортировать наши товары», - сообщил Кудрин.

«До 2030 года мы пройдем пик потребления нефти и нефтепродуктов, как уже прошли пик потребления угля в мире. Вот почему наша финансовая система должна рассчитывать, что она будет жить с ценами на нефть, которые могут оказаться существенно ниже нынешних значений», - подчеркнул он.

Насколько ниже, уже подсчитали аналитики Сбербанка. По их оценке, в результате снижения экспорта углеводородных товаров и введения трансграничного углеродного регулирования российский экспорт может потерять более 4 триллионов до 2050 года.

Среднегодовые потери составят, таким образом, около 133 млрд долларов, или 39% от текущих объемов российского экспорта.

Добыча нефти в России при текущем темпе декарбонизации в ближайшие 30 лет упадет в три раза, а ее экспорт - в 4-6 раз.

Эти цифры вытекают из «трендов, которые уже заложены», заявил в начале июня глава Сбера Герман Греф. Он добавил, что полученные оценки «выглядят очень-очень серьезно» и «вызывают большую озабоченность».

Сжатие спроса на нефть, согласно модели Сбербанка, обрушит и цены: средняя стоимость барреля российской смеси Urals с базового уровня 77 долларов упадет до 26 долларов к 2050 году, а цены на газ - второй ключевой источник экспортных доходов для экономики - сложатся вдвое.

Нефть, газ и нефтепродукты обеспечивают половину притока в Россию иностранной валюты, которая используется для закупки импорта - от станков и оборудования до одежды и лекарств.

«Если придерживаться действующей траектории развития, то стране грозит консервация технологической отсталости и потеря конкурентоспособности», - заявил Греф.

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