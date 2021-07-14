Johnson&Johnson и AstraZeneca модифицируют вакцины от COVID-19 8 14.07.2021, 12:43

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Улучшения планируется завершить до 2022 года.

Производители вакцин против коронавируса Johnson&Johnson и AstraZeneca взялись за изучение возможности модифицировать свои препараты. Причиной стали заявления о случаях возникновения тромбозов у получивших прививку.

Ученые из американской и британско-шведской компаний ныне исследуют возможные способы решения проблемы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что Johnson&Johnson, AstraZeneca PLC и Оксфордский университет вместе с внешними специалистами проводят ранние исследования. В ходе них попытаются выяснить, могут ли потенциальные модификации их вакцин против COVID-19 снизить или устранить риск редких, но серьезных тромбов, связанных с прививками.

Издание, ссылаясь на источники, отмечает, что надежда на обнаружение причин образования тромбов есть. Предварительно, AstraZeneca изменит свою вакцину до 2022 года.

"Компания активно работает с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы понять эти чрезвычайно редкие явления свертывания крови, в частности информацию для ранней диагностики и вмешательства, а также соответствующего лечения", – пояснил представитель AstraZeneca.

Со своей стороны в Johnson&Johnson заявили, что решительно поддерживают осведомленность относительно признаков и симптомов этого достаточно редкого явления, чтобы обеспечить правильную диагностику, надлежащее лечение и оперативную отчетность медработников.

"Мы также поддерживаем продолжение исследований и анализа, работая с медицинскими экспертами и мировыми органами здравоохранения", – добавили в компании.

Издание же подчеркивает, что модификация вакцин может обусловить необходимость их повторного одобрения от регулирующих органов, а также изменения прав собственности.

Добавим, что в США временно приостановили использование вакцины Johnson&Johnson, после того как обнаружили риск образования тромбов. Также в марте этого года во многих европейских странах и в целом в мире приостанавливали или полностью ограничивали использование препарата AstraZeneca после заявлений о возникновении тромбов у небольшого количества тех, кто вакцинировался.

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