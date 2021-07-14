Крупнейший российский автозавод остановил конвейер 9 14.07.2021, 12:57

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У «АвтоВАЗ» — проблемы с поставками комплектующих от компании Bosch.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сообщил о приостановке работы первой производственной линии из-за проблем с поставками компонентов электроники, сообщает sprotyv.info.

По данным РосСМИ, задержка с поставками случилась от самарского представительства компании Bosch. Весной и летом «АвтоВАЗ» не раз вводил вынужденные простои из-за перебоев с поставками комплектующих.

В результате автозаводу пришлось вводить на предприятии шестидневную рабочую неделю, чтобы компенсировать простои. Однако из-за дефицита компонентов «АвтоВАЗ» ранее отменил согласованную до этого десятичасовую дневную смену для производственных линий №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta).

Напомним, президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор ранее сообщил журналистам, что ожидает продления глобального кризиса на рынке электронных компонентов до 2022 года.

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