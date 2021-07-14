«Китай принял решение вычеркнуть Лукашенко» 11 14.07.2021, 13:03

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Роль стратегического партнера для работы с рынками ЕС переходит к Украине.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Минская Семибоярщина» опубликовал мнение о том, что узурпатор Лукашенко перестал устраивать и Китай:

— Яйца в одну корзину, как известно, не складывают. Сегодня первое публичное подтверждение получила информация о том, что Китай принял решение «вычеркнуть» Лукашенко из списка.

Состоялся первый личный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. И сразу практический результат — взаимная отмена визового режима. Зеленский огласил стратегический вектор Украины: Китай — первый торгово-экономический партнер.

Из всего этого следует, что не только «Лукашенко — всё», но и вывод о том, что товарищ Си не очень-то верит в гарантии и возможности Путина контролировать Лукашенко.

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