«Китай принял решение вычеркнуть Лукашенко»11
- 14.07.2021, 13:03
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Роль стратегического партнера для работы с рынками ЕС переходит к Украине.
Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Минская Семибоярщина» опубликовал мнение о том, что узурпатор Лукашенко перестал устраивать и Китай:
— Яйца в одну корзину, как известно, не складывают. Сегодня первое публичное подтверждение получила информация о том, что Китай принял решение «вычеркнуть» Лукашенко из списка.
Состоялся первый личный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. И сразу практический результат — взаимная отмена визового режима. Зеленский огласил стратегический вектор Украины: Китай — первый торгово-экономический партнер.
Из всего этого следует, что не только «Лукашенко — всё», но и вывод о том, что товарищ Си не очень-то верит в гарантии и возможности Путина контролировать Лукашенко.