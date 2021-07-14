Пора обнулить игру 3 Telegram-канал БОР

14.07.2021, 13:08

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Предприниматели, пора всем дружно пойти в отпуск

Бизнесмены-частники! Наш оплот предпринимательства и ресурс смекалки. ИП и владельцы небольших компаний.

Как заведенные вы продолжаете производить и предоставлять. Вы внимательно наблюдаете, чтобы не пропустить последний момент, когда пора уже будет задействовать запасной план.

А момент откладывается. Напряжение растет. А вы продолжаете ждать.

Вам очевидно, что эта экономика мертва? Если нет, то вы не предприниматель.

Ну, кому как не вам, это очевидно?

Эту лошадь загнали.

Она упала, вся в мыле, хрипит, пена идет изо рта. Она бешено вращает обезумевшими глазами.

Ее не поили, не кормили, лишь гнали, гнали, гнали насилуя шпорами ее истерзанные, кровоточащие бока.

И вы склонились сейчас над ней и гладите ее морду, шепча:

- Держись, ничего, еще чуть-чуть, потерпи.

Вы множите ее боль и продлеваете ее агонию.

Вас все это время отгоняли от рынка, нагибали налогами и даже отбирали рожденное вами с нуля.

Может, пора уже обнулить эту игру и начать с начала?

Ведь если «этих» оставить, они все равно отберут все и у каждого.

Пора дружно пойти в отпуск.

Пора всем дружно пойти в отпуск.

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