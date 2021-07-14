Пора обнулить игру

Пора обнулить игру3
- Telegram-канал БОР
- 14.07.2021, 13:08
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Предприниматели, пора всем дружно пойти в отпуск
Бизнесмены-частники! Наш оплот предпринимательства и ресурс смекалки. ИП и владельцы небольших компаний.
Как заведенные вы продолжаете производить и предоставлять. Вы внимательно наблюдаете, чтобы не пропустить последний момент, когда пора уже будет задействовать запасной план.
А момент откладывается. Напряжение растет. А вы продолжаете ждать.
Вам очевидно, что эта экономика мертва? Если нет, то вы не предприниматель.
Ну, кому как не вам, это очевидно?
Эту лошадь загнали.
Она упала, вся в мыле, хрипит, пена идет изо рта. Она бешено вращает обезумевшими глазами.
Ее не поили, не кормили, лишь гнали, гнали, гнали насилуя шпорами ее истерзанные, кровоточащие бока.
И вы склонились сейчас над ней и гладите ее морду, шепча:
- Держись, ничего, еще чуть-чуть, потерпи.
Вы множите ее боль и продлеваете ее агонию.
Вас все это время отгоняли от рынка, нагибали налогами и даже отбирали рожденное вами с нуля.
Может, пора уже обнулить эту игру и начать с начала?
Ведь если «этих» оставить, они все равно отберут все и у каждого.
Пора дружно пойти в отпуск.
Пора всем дружно пойти в отпуск.
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