Медики выяснили, как правильно есть гречку, чтобы получить максимальную пользу для здоровья 2 14.07.2021, 13:17

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Уникальные качества гречневой крупы обусловили и ее потенциальный вред.

Такая полезная гречневая крупа может принести вред. Если вы не знаете, как усваиваются микроэлементы, то можете подумать, что чем больше гречки – тем лучше. Но это совсем не так, пишет u-news.com.ua.

В составе гречневой крупы является макро- и микроэлементы, витамины, которые хорошо усваиваются в комплексе. Это железо, калий, магний, медь и цинк, витамин В9, В6, В2, Е, РР. В гречневой зернах эти элементы сочетаются таким образом, что усваиваются максимально эффективно. Такое явление называют синергизмом. Это, безусловно, делает гречку очень полезным продуктом.

Кроме того, в 100 г этой крупы содержится 12 г белка и 62 г сложных углеводов, что делает гречку идеальным диетическим продуктом. Железо, попадая в организм в сочетании с легкоусвояемым белком, также может быть использовано с максимальной пользой.

Но именно эти полезные качества гречневой крупы обусловили и ее потенциальный вред.

При такой легкости усвоения железа страдает усвоение кальция. Железо и кальций являются антагонистами в процессе усвоения пищевых веществ. В 100 г гречневой крупы содержится 2/3 дневной нормы железа. Поэтому чрезмерное употребление гречки может привести к дефициту кальция в организме. Он просто не будет усваиваться в достаточном количестве из продуктов или биодобавок. Именно поэтому вы не получите ожидаемой пользы от гречневой каши с молоком, сметаной или сыром.

Гречневая диета также может быть вредна, особенно для женщин после 45 лет, когда увеличивается риск остеопороза.

Усиливает этот эффект высокое содержание фосфора в гречке. В 100 г гречневой крупы содержится 296 мг фосфора.

Для того, чтобы кальций мог хорошо усваиваться, необходимо, чтобы количество фосфора в сутки было не более 1200 мг. Для ребенка до года это число еще меньше – 300 мг. От 1 года до 3 – 800 мг. В подростковом возрасте, при беременности и кормлении норма увеличивается до 1800 мг в сутки.

При избыточном количестве фосфора, или недостаточном количестве кальция в рационе (нарушение пропорции, баланса), в кишечнике образуется трех основных фосфат кальция, который не может быть усвоен организмом.

Поэтому если вы будете потреблять слишком много гречневой крупы, то можете пострадать от недостатка кальция. Особенно важно помнить об этом при подготовке меню для детей, так как для обеспечения активного роста и достаточной минерализации костей им необходимо много кальция.

Для максимальной пользы от всей вашей пищи нужно разделять употребление гречки и продуктов с кальцием. Минимальный временной промежуток между двумя такими блюдами должен быть 4:00. Наиболее удачное решение – это сытный завтрак и ужин с гречкой.

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