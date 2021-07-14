Три четверти российских семей не сводят концы с концами 14.07.2021, 13:26

Официально в России насчитывается 17,8 миллиона бедных.

Меньше четверти российских домохозяйств могут свести концы с концами, тогда как более 75% испытывают финансовые трудности.

Такие результаты получил Росстат, опросив граждан во всех регионах РФ в рамках «Комплексного исследования условий жизни населения».

В среднем, согласно опросу, данные которого проанализировал РБК, российской семье нужно как минимум 60,9 тысячи российских рублей в месяц - в разы больше официального прожиточного минимума, который правительство установило на уровне 11,65 тысячи российских рублей на человека.

Для семей с детьми фактическая «черта», отделяющая условно нормальную жизнь от бедности, оказалась еще выше 80,9 тысячи российских рублей. Если же в семье ребенок-инвалид, то субъективный прожиточный минимум достигает 88,4 тысячи российских рублей.

Подавляющее большинство, впрочем, нужной суммы в своих карманах не наблюдают.

75,7% из 100 тысяч опрошенных граждан пожаловались на финансовые проблемы той или иной степени остроты.

Каждая 12-я семья (8,5%) не имела возможности купить жизненно важные лекарства; столько же признались в отсутствии денег на приобретение новой одежды по мере износа старой.

Каждая шестая семья (16,7%) не в состоянии покупать фрукты за исключением сезона, когда они дешевы; каждая вторая - заменить мебель (49,1%), съездить в отпуск (48,6%) и в принципе оплатить любые неожиданные расходы (51,2%).

Эти показатели, по данным Росстата, являют собой улучшение уровня жизни российских граждан. Так, в 2018 году концы с концами едва сводили 79,5% семей, а в 2016-м году - 84,6%.

Официально в России насчитывается 17,8 миллиона бедных - это люди, чей доход оказался ниже установленного правительством минимума.

При том что средний доход Росстат оценивает примерно в 33 тысячи российских рублей, а среднюю зарплату - выше 50 тысяч, в реальности подавляющее большинство населения России таких денег не видят.

Лишь 6,4% россиян имеют доход от 75 тысяч российских рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч. Больше половины - 53,7% - живут на сумму меньше 27 тысяч российских рублей в месяц, то есть 12 долларов в день.

Каждый третий - 34,5% - имеет доход до 19 тысяч российских рублей, то есть вынужден жить на 633 российских рубля, или 8,4 доллара в день.

Каждый пятый - 20,4% - получает до 14 тысяч российских рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч российских рублей в месяц.

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