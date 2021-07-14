Почему нет смысла читать статьи Путина 3 Анна Маляр

14.07.2021, 13:47

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И других диктаторов, которые задержались у власти.

В политической криминологии давно исследуется такая категория политических преступников, как «лица, наделенные высшей государственной властью».

В свое время, когда я писала диссертацию по политической преступности, изучала эти исследования. Так вот, два президентских срока это не просто так. Дело в том, что высшая политическая власть после двух сроков оказывает разрушительное влияние на лицо, наделенное этой властью, — увеличивает вероятность совершения политических преступлений.

Два срока — это оптимальный срок, когда человек способен полноценно работать на государство и общество. Конечно, это не абсолют и не золотой стандарт, кто-то, как вот Уго Чавес, который президентским самолетом возил жене йогурты, ломается и развращается значительно раньше. Хочется, конечно, вспомнить и Януковича, но его личность была разрушена криминальной субкультурой задолго до государственных должностей, поэтому это другая история.

Поэтому после длительного пребывания (более 10 лет) на высшей государственной должности в большинстве случаев происходит необратимая деструкция личности. По сути, остается обертка, а наполнение приобретает совершенно другие черты и если человек продолжает находиться в должности, то в своих проявлениях становится опасным для государства, а иногда и для мира.

Чаще всего такое лицо во время осуществления властных полномочий теряет способность к критическому мышлению, неадекватно воспринимает себя и свое место в истории, пренебрегает социальными и этическими нормами, теряет способность предвидеть последствия своих действий, приобретает устойчивых проявлений мании величия и тому подобное.

Собственно, поэтому читать статьи, которые остались от человека, но все еще находятся у власти — нет смысла.

Анна Маляр, «Фейсбук»

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