Гавана бунтует Владислав Гирман, «Деловая столица»

14.07.2021, 13:58

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фото: epa

Как кубинцы развенчали старые мифы и вышли на улицы.

В минувшее воскресенье, 11 июля, на Кубе прошли крупнейшие с 1994 г. антиправительственные демонстрации, в которых приняли участие тысячи человек.

География протестов обширна — они охватили едва ли не всю территорию страны. Первыми в полдень на улицы вышли жители Сан-Антонио-де-лос-Банос в провинции Артемиса, расположенной возле Гаваны.

Протестовали кубинцы и на другом конце острова — во втором крупнейшем городе государства, в Сантьяго-де-Куба; а также в самой Гаване примерно с трех часов дня и до восьми вечера.

Причем демонстрации были далеко не мирными. Очевидцы рассказывали журналистам Reuters о том, как полицейские в штатском задержали порядка 20 человек в столице, избивая и применяя перцовый газ, в том числе, и в отношении фотографа Associated Press.

А в другом районе Гаваны уже протестующие отыгрались на правоохранителях — точнее, на пустой машине полиции, забросав ее камнями и перевернув.

Впрочем им всем все же пришлось разойтись к восьми вечера после того, как силовики помешали им добраться до площади Революции.

Но в любом случае это крайне необычное для Кубы событие, которое может стать далеко не последним. И причин для недовольства, выгнавших кубинцев на улицы, несколько, что указывает на системность кризиса, обусловленного как пандемией Covid-19, так и неспособностью властей на нее реагировать на должном уровне.

Список претензий, звучавших во время вчерашних протестов, включал в себя дефицит продуктов, веерные отключения электроэнергии, нехватку лекарств и вакцин, отказ властей закупать иностранные препараты и, как следствие, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Гордость и предубеждение

Гавана, популяризируя миф о до сих пор мощной кубинской системe здравоохранения, отказалась ранее закупать иностранные вакцины, в том числе китайские и российские, а также участвовать в программе COVAX, в рамках которой страны с низкими доходами могут получить вакцины.

Гавана при этом традиционно выстрелила себе в ногу, заранее обвинив США и их эмбарго в проблемах, вызванных коронавирусом.

Власти сказали: сделаем и вакцинируемся сами. И на сегодняшний день у Кубы есть две вакцины собственного производства — Abdala и Soberana.

Вакцинация ими началась еще до завершения третьей фазы испытаний — в середине мая.

Abdala — детище Центра генной инженерии и биотехнологии Кубы (CIGB) — позиционируется как первая вакцина против коронавируса, созданная в Латинской Америке. Была сертифицирована в конце июня.

Она создана по классической технологии на основе инактивированного коронавируса и содержит крошечную частицу характерного спайк-белка, и не является ни векторной вакциной, как AstraZeneca; ни мРНК-вакциной как BioNTech/Pfizer и Moderna. Для достижения максимального эффекта требуется три дозы. Но при этом разработчики утверждают, что ее эффективность достигает 92,8%, то есть она якобы не уступает американо-немецким и британским препаратам.

Вторая вакцина — Soberana 02 — значительно уступает в эффективности Abdala. Как сообщили кубинские СМИ 20 июня, ее эффективность равна 62% после двух доз. То есть формально она соответствует нормативу Всемирной организации здравоохранения в 50%.

По состоянию на 8 июля, на Кубе полностью были вакцинированы 15,3% жителей (1,73 млн); одну дозу получили — 26,7% (3,024 млн). Цель, поставленная Минздравом — 70% населения (11 млн) к августу.

Однако с появлением штамма Delta на острове уровень заболеваемости резко вырос. Ранее пиковые показатели наблюдались в конце более холодного апреля — 5,8 тыс. новых случаев. К концу июня эта цифра уменьшилась до в среднем 2 тыс. случаев в сутки.

Спустя несколько недель количество новых случаев выросло втрое — до почти 7 тыс. в сутки. Общее их число достигло 238 тыс., а летальных уже 1 537 (+47 за 8 июля).

Это говорит о том, что кубинские вакцины не то, чтобы не справляются с Covid-19, но точно не способны остановить эпидемию ввиду как невысоких темпов вакцинации, так и сомнительной (не доказанной независимой экспертизой) эффективности.

Что продолжает накладывать отпечаток на экономический климат на Кубе.

Так, в 2020 г. экономика рухнула на 10,9%. В итоге кубинцы вынуждены проживать жизнь в очередях, пытаясь "урвать" какие-то продукты, топливо и прочие товары. Зачастую покупая в валютных магазинах, где их стоимость в разы выше, поскольку на Кубе действует двухденежная система: обычный песо и песо, эквивалентный $1, которые "ходят" в таких магазинах.

Соответственно уровень благосостояния кубинцев катастрофически падает, что и вынудило их в воскресенье требовать отставки Диаса-Канеля.

Двойной подход

Сам президент Кубы выдает противоречивые оценки происходящему.

С одной стороны, Диас-Канель после визита в Сан-Антонио-де-лос-Банос в воскресенье по радио призвал "всех революционеров в стране, всех коммунистов выходить на улицы везде, где есть попытки произвести эти провокации". То есть, наоборот, провоцирует усугубление раскола, пытаясь канализировать протестную активность, опасную для его режима.

С другой стороны, он пытается изобразить понимание протестующих, говоря о том, что многие из них были искренними.

Но их, со слов Диаса-Канеля, одурачили в соцсетях и некие "наемники". Кто? Естественно американские. Именно Вашингтон он называет организаторами митингов.

Впрочем, на самом деле Диас-Канель действует в полном соответствии с собственной политической парадигмой. Когда в 2018 г. Рауль Кастро презентовал его как перспективного, энергичного кадра, который должен возглавить страну и провести ряд реформ, Диасу-Канелю был создан образ молодого (57-летнего), прогрессивного преемника братьев Кастро.

Многие островитяне воодушевились и уже приготовились пожинать плоды осовременивания Кубы. Случилось бы это, не приди в мир коронавирус, уже не узнать.

Но Covid-19 пришел и показал несостоятельность властей. А также доказал, что "юный" Мигель Диас-Канель является таким же продуктом кубинской номенклатуры, как и Рауль Кастро, окончательно передавший ему бразды правления в апреле, когда состоялись выборы первого секретаря ЦК Компартии Кубы.

Несколько лет назад по сети ходили видеооткровения Диаса-Канеля о том, что дипмиссии США, Норвегии, Испании, Германии, Великобритании занимаются подрывной деятельностью на Кубе.

Вот такой вот получается прогрессивный лидер со все теми же пещерными идеологическими настройками. И неспособный модернизировать систему управления страной для эффективного разрешения кризисных ситуаций.

Вчерашние протесты — это серьезный вызов для Диаса-Канеля. И, к тому же, они свидетельствуют о том, что эпоха Кастро на самом деле завершилась не с передачей власти Диасу-Канелю, а с первыми массовыми протестами, участники которых прямо потребовали изменения системы и нового руководства.

Теперь, возможно, едва начавшись, завершится и эпоха Канеля. Хотя режим так просто он не сдастся. Скорее всего, он учел печальный опыт венесуэльского "друга" Николаса Мадуро, чья власть сегодня зиждется на прикормленных наемниках и армии, а также российских "военных инструкторах".

К слову, сейчас в соцсетях расходится информация о том, что 89-летний Рауль Кастро поздно вечером в воскресенье прилетел в Каракас. Не исключено, что он прибыл просить о помощи присутствующих там россиян и лично Мадуро, которому еще не так давно Куба сама помогала справиться с оппозицией и умножить на ноль протестные настроения венесуэльцев.

Если это правда, то в скором времени "военные инструкторы" из России и венесуэльские солдаты могут оказаться и на "Острове свободы".

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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