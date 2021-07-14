Пятиметровый крокодил пришел сыграть в гольф и стал звездой Сети 14.07.2021, 14:01

Курьезный случай произошел на известном мексиканском курорте Канкун на полуострове Юкатан.

Американские туристы решили поиграть в гольф и неожиданно выяснили, что такое желание овладело не только ими. Передвигаясь от лунки к лунке, они неожиданно наткнулись на прогуливающегося по полю крокодила, пишет Daily Mail. И довольно крупного.

Запоминающаяся во всех смыслах встреча произошла на территории гольф-клуба Dreams Playa Mujeres, расположенного на известном мексиканском курорте Канкун на полуострове Юкатан. Американские туристы из Аризоны, наткнувшиеся на деловито гуляющее животное, принялись обсуждать, имеет ли смысл быстро проехать (на гольф-карте) мимо него к своей цели или имеет смысл все же обождать, пока крокодил не завершит свои дела и не уйдет восвояси. К сожалению, по видео неясно, какое решение приняли американцы, однако, судя по тому, что они опубликовали его в своем Facebook, все закончилось благополучно.

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