На российском векторе у Лукашенко все плохо Telegram-канал «Ник и Майк»

14.07.2021, 14:03

1,702

Фото: ТАСС

«На бедность» не подали.

Раньше синепалый попрошайка ездил в Россию решать вопросы. Часа с любым из хозяев Кремля хватало, чтобы добиться преференций, списания долгов и массы льгот. Вчера в очередной раз 5 часов - и ничего.

Эйсмонт с упорством, которое достойно лучшего применения, зачем-то каждый раз сообщает о том, сколько часов заняла встреча. Как будто кому-то доказывает: а дед-то еще может! Наташа, не обманывай себя.

Цена газа на уровне прошлого года. Хотели дешевле, но не получилось. По факту дешевле, чем сейчас в Европе на спотовом рынке, но дороже, чем в Смоленске. Причем первая разница может сократиться, а вторая - нет. Могло быть дороже? Наверное. Но это не точно. Пять лет назад стало бы дешевле. Вчера - зафиксировали статус-кво. А это в любом случае - отсутствие прогресса и топтание на месте.

Компенсация нефтяного маневра получилась специфическая – в долг. Как наркоману. У нас плохие новости для Кремля - потом будете с наркомана требовать. Беларусь не будет платить по долгам нелегитимной власти. Можете его забрать к себе и требовать возврат долгов. Наворовал с семьей прилично, сейчас пытается «вернуть» в оборот через тех самых сербо-арабов в минскую недвижимость. Кстати, тоже не получится. Слишком очевидная схема, которая укладывается в линейное мировосприятие хунты - владеть страной, в том числе после смерти синепалого террориста.

В остальном «на бедность» не подали. Все заговоры не прошли. Слишком топорно сделаны.

Думается, что будет попытка сделать новый российский заговор, который должен быть поинтереснее, чем «33 вагнеровских богатыря» или заговор «винни-пухов». Хотя скорее всего, поставят процесс съемок очередного блокбастера на паузу. Опять-таки по причине того, что получится слишком очевидный фэйк.

В общем, на российском векторе все плохо, как на «Славянском базаре» (билетами за полцены наводнен интернет), поэтому сегодня очередная ковровая бомбардировка Воложина в формате уничтожения правозащитных и других организаций, если ты не БРСМ.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».