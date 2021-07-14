Необучаемые Роман Попков

14.07.2021, 14:12

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Роман Попков

Могут повторить — и будут повторять эти прыжки по граблям.

Дед продолжает чудить, заниматься историческими изысканиями.

На самом деле путинский текст про Украину вызывает тоску. Я все эти пыльные, засаленные мысли, идеологемы вижу уже тридцать лет подряд.

"Большая русская нация, состоящая из великороссов, малороссов и белорусов" – это все с передовиц газеты "Русский порядок" образца 1993 года. Все эти рассказы про "сечевых стрельцов" – из шизоидных публикаций "Лимонки" (помню заметку "СС задолго до SS").

Ничего нового, все очень скучно, алко-ёрш, намешанный из Баркашова и Проханова.

Вижу отзывы на "украинскую" статью Путина у наших патриотов–державников и профессиональных русских людей. Визги восторга, прыганье на пятках, победные колыхания жировых масс, распушенные бороды.

После шести-семи лет фрустрации и разочарований. Уже даже засунув от безысходности одну ногу в стан либеральной оппозиции.

Совсем пропал было русский народ, но тут победный залп сайта кремлин.ру. Государь нас слышит, государево сердце бьется в унисон с нашим.

Тотально необучаемые. Экстремальные кретины. Ничему не научились, выводов из 2014 года – ноль, накопленного опыта ноль. Вот уж действительно, могут повторить, и будут повторять эти прыжки по граблям.

Роман Попков, t.me

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