Лукашисты приговорили несовершеннолетнего политзаключенного Золотарева к еще 1,5 года колонии 14.07.2021, 14:40

фото: naviny.b

17-летнего подростка обвинили в том, что он «напал на сотрудника СИЗО».

17-летнего политзаключенного Никиту Золотарева осудили еще на 1,5 года колонии общего режима по ст. 364 Уголовного кодекса, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Прокурор требовал два года колонии, судья Виктор Казачок присудил на полгода меньше. Приговор был озвучен сегодня в суде Центрального района Гомеля. Никиту обвинили в нападении на сотрудника СИЗО и угрозы в адрес сотрудницы СИЗО и ее близких.

Обвинители заявили, что Никита якобы поставил подножку Н. Лучкину, в результате чего тот упал на пол, а когда поднялся, то прислонил парня к стене, но подросток якобы схватил Лучкина за волосы и шею, причинив ему физическую боль и побои, и высказал угрозу применения насилия в адрес сотрудника СИЗО.

22 февраля Железнодорожный суд Гомеля приговорил Никиту Золотарева к пяти годам воспитательной колонии. Его обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, участии в массовых беспорядках. Он отбывает наказание в гомельском СИЗО-3.

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