Ученые обнаружили новую находку, связанную с Александром Македонским 1 14.07.2021, 14:49

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Она расположена неподалеку от древнего города Пидны.

С докладом перед научным сообществом выступил почетный профессор археологии Афанасиос Бидас (Athanasios Bidas). В течение нескольких лет он тщательно обследовал гробницу Кориноса, которая расположена недалеко от древней Пидны и остается крупнейшей македонской гробницей, обнаруженной на сегодняшний день. Ее длина составляет 22 метра, сообщает «Вокруг Света»

Последние исследования показали, что гробницу построили в IV веке до нашей эры. Внушительные размеры сооружения натолкнули ученого на мысль, что там покоится кто-то очень значимый. В своем выступлении Бидас приводит ряд доводов в пользу того, что это именно мать Александра Македонского.

Известно, что Олимпиада родилась около 375 года до н. э. и умерла в 316 году до н. э. Ее казнили мятежники, а тело захоронили вне городской черты. Вероятнее всего, именно в гробнице Кориноса. На это указывает тот факт, что мраморный сосуд для останков был ориентирован на восток — так хоронили только женщин. Также Бидас считает, что не только по своим размерам, но и по другим характеристикам, включая архитектуру, гробница в Кориносе была типичным захоронением членов королевских семей. На это, к примеру, указывает наличие в ней сразу трех внутренних погребальных камер. В этом отношении усыпальница Кориноса очень похожа по конструкции на гробницу, раскопанную ранее в оазисе Сива в Египте. Археолог Лиана Сувлаци (Liana Souvlatzi), руководившая теми раскопками, считает, что в Сиве находится легендарная гробница Александра Великого.

На поверхности земли над гробницей Кориноса сохранились развалины строений, похожие на храм, предназначенный для поклонения умершим. Известно, что древние греки почитали Олимпиаду как богиню после ее гибели.

Несмотря на, казалось бы, неопровержимые доказательства теории Бидаса, часть научного сообщества не принимает доводы профессора и не признает тот факт, что он совершил одно из самых значимых археологических открытий в истории Греции.

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