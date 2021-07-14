В России могут взлететь цены на соль 10 14.07.2021, 15:02

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Поставщики предупредили о повышении на 30%.

Рост ставок на полувагоны в России может привести к удорожанию соли для конечного потребителя на 32%. Об этом говорится в письме исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова министру транспорта Виталию Савельеву, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

«Значительный рост ставок на предоставление полувагонов однозначно приведет к росту стоимости продукции у конечных потребителей на 32% и внесет свой вклад в дальнейший рост инфляции в стране. Важно отметить, что логистические затраты составляют существенную долю в себестоимости конечной продукции для категории «соль», - говорится в письме.

Авторы документа также отмечают, что, по данным РЖД, на конец марта 2021 года на сети железных дорог наблюдался значительный профицит парка полувагонов. Общее количество полувагонов рабочего парка составило 577 737 единиц, при потребности рынка в 430 000 - 450 000 единиц полувагонов. При этом за последние три месяца ставки на предоставление подвижного состава (полувагонов) выросли более чем на 40%, одновременно со стороны собственников и операторов подвижного состава резко сократилось предложение свободного под погрузку парка полувагонов, что в итоге привело к резкому дефициту полувагонов при их значительном профиците на сети РЖД.

«По данным наших участников (соледобытчиков), на сегодняшний день собственники вагонов гарантируют им поставку вагонов в количестве почти в два раза меньшем, чем составляет потребность. Не ритмичная подача подвижного состава или его отсутствие уже привело к остановке некоторых производственных площадок и невозможности выполнить взятые обязательства перед контрагентами», - говорится в письме. По мнению «Руспродсоюза», есть риск срыва поставок соли для нужд предприятий пищевой промышленности.

В ассоциации полагают, что такая ситуация не обоснована рыночными факторами и вызвана скоординированными действиями собственников и операторов подвижного состава с целью увеличения доходности данного вида бизнеса. Сезонное увеличение спроса на полувагоны за последние три года не вызывало такого резкого роста ставок и ограничения предложения на рынке, так как наблюдался значительный прирост парка полувагонов. «Даже учитывая общий рост погрузки всех грузов на 3,5% на сети РЖД за 5 месяцев 2021 года по отношению к 2020 году, этот рост отстает от погрузки пиковых 2018 и 2019 годов на 1,7% и 1,1% соответственно, когда общее количество полувагонов на рынке было меньше на 115 тыс. единиц», - посчитали авторы письма.

В связи с этим они попросили Савельева содействовать в разрешении сложившейся ситуации на рынке предоставления полувагонов для нужд соледобывающих предприятий и взять под контроль ситуацию на рынке подвижного состава. О том, что резкий рост спроса на полувагоны вызвал дефицит мощностей для производителей соли, 14 июля 2021 года написала газета «Коммерсант».

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