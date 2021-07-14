Эксперт: Китайские коммунисты делают все, чтобы страна проиграла технологическую гонку с США 3 14.07.2021, 15:17

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Паранойя глубоко укрепилась в сознании КПК.

Американские политики от обеих партий Конгресса обеспокоены тем, что Китай обгоняет Америку как мирового лидера в области науки и технологий. Проявив редкую двухпартийность, обычно малоподвижный Сенат в начале июня принял законопроект, согласно которому в следующем десятилетии он потратит около $250 миллиардов на продвижение передовых исследований. Но беспокойство законодателей излишне, поскольку китайское правительство, похоже, делает все возможное, чтобы проиграть технологическую гонку с Америкой, пишет первый председатель Библиотеки Конгресса США по отношениям между США и Китаем Миньсинь Пэй для издания Project Syndicate (перевод — «Новое время»).

Последним примером склонности Китая к самовредительству являются внезапные и произвольные регулирующие меры, принятые Управлением по делам киберпространства Китая (CAC) против Didi Chuxing, компании, предоставляющей сервис такси с водителем, которая недавно разместила свои акции на сумму в $4,4 миллиарда в рамках IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. 2 июля, всего через два дня после успешного предложения Didi, в результате которого компания была оценена более чем в $70 миллиардов, CAC, управление правящей Коммунистической партии Китая (КПК), под видом государственного агентства объявило о проверке защиты данных компании. А еще через два дня по распоряжению CAC Didi вдруг удалили из магазинов приложений, что привело к потере практически четверти рыночной стоимости компании.

Репрессивные меры КПК против Didi под предлогом защиты данных, похоже, являются лишь началом более масштабной кампании по установлению контроля над процветающим технологическим сектором Китая. 9 июля CAC шокировал технологических предпринимателей и их западных инвесторов, заявив, что все компании, у которых есть данные от более чем одного миллиона пользователей, должны пройти проверку на предмет безопасности перед листингом на зарубежных фондовых биржах. После полной реализации эта новая политика может перекрыть китайским технологическим компаниям доступ к иностранному капиталу.

По иронии судьбы американские cторонники жесткой политики по отношению к Китаю давно мечтали об этом. В декабре прошлого года Конгресс принял закон, санкционирующий исключение китайских компаний из фондовых бирж США, если они не соответствуют стандартам аудита США. Теперь, похоже, Конгресс может не беспокоиться. Его враг — КПК — делает эту работу гораздо более тщательно и эффективно.

Любая так называемая проверка защиты данных, проводимая секретным партийным агентством, не имеющим достаточного технического опыта, юридической ответственности и отвечающим только перед своими политическими хозяевами, создаст еще одно непредсказуемое регулятивное препятствие, сдерживающее большинство, если не всех, иностранных инвесторов. Поскольку иностранные спонсоры китайских технологических стартапов обычно планируют вывести свои инвестиции через зарубежный листинг — предпочтительно в Нью-Йорке, — перспектива того, что агентство КПК получит право вето на будущие листинги, может заставить их крайне неохотно инвестировать.

Иностранные инвесторы, как правило, являющиеся хорошо зарекомендовавшими себя венчурными компаниями, приносят не только столь необходимое финансирование, но также ценный опыт и передовые методы управления, которые имеют жизненно важное значение для успеха технологических стартапов. Почти все доминирующие китайские технологические гиганты, включая Alibaba, Tencent и Baidu, чтобы стать эффективно преуспевающими компаниями полагались на иностранное финансирование. Если бы КПК потребовала аналогичного обзора защиты данных два десятилетия назад, сегодня не существовала бы ни одна из них — и современный технологический ландшафт Китая был бы пустынен.

Жесткое преследование САС наиболее успешных технологических компаний Китая не продиктовано заботой о защите данных. Слежка, осуществляемая китайским правительством, не предлагает гражданам никакой защиты данных или конфиденциальности. А учитывая, что закон Китая по защите данных уже требует, чтобы все технологические компании хранили свои данные внутри страны, опасения правительства по поводу потенциальной утечки данных через платформу райдшеринга, такую как Didi, вряд ли заслуживают радикальных изменений правил и произвольных ограничений. Незначительных нормативных изменений было бы более чем достаточно для решения законных опасений директивных органов по поводу национальной безопасности.

Но иностранным инвесторам, надеющимся, что китайские лидеры осознают свою глупость и повернут курс вспять, следует подумать еще раз. Убийство пресловутой «курицы, несущей золотые яйца», похоже, является специализацией КПК. Фактически ни Didi, ни Alibaba, получившие в апреле от китайского правительства рекордный антимонопольный штраф в размере 2,8 миллиарда долларов, не могут и близко сравниться с недавней жертвой Китая. Это нежелательное различие принадлежит Гонконгу, чья автономия и процветание находятся в серьезной опасности после того, как в прошлом году правительство ввело драконовский закон о национальной безопасности.

Паранойя, инстинкты запугивания и презрение к праву собственности глубоко укоренились в коллективном сознании КПК, предрасполагая китайское правительство к саморазрушительной политике, вопреки благонамеренным советам или даже доказательствам их пагубных последствий. А чрезмерная централизация власти при сильном правлении в Китае сегодня сделала самокоррекцию практически невозможной.

Для китайских технологических предпринимателей страдания Didi должны послужить грубым пробуждением. Многие могут думать, что могут процветать в условиях диктатуры, пока они остаются вне политики и сосредотачиваются на зарабатывании денег. Но, перефразируя Льва Троцкого, они могут быть не заинтересованы диктатурой, но диктатура очень заинтересована ими.

К КПК применима известная китайская пословица. Партия продолжает «причинять боль близким и радовать врага» (qintong choukuai). Технологические боссы Китая на собственном горьком опыте учатся тому, что они должны больше опасаться собственного правительства, чем двухпартийной синофобии Америки.

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