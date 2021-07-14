МИД Литвы попросил Турцию сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск 4 14.07.2021, 15:25

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До 20% пассажиров, прибывающих транзитными рейсами из Турции в Беларусь, являются нелегалами.

Литва считает, что нужно сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск — это будет способствовать сокращению потока нелегальных мигрантов, которые попадают на территорию страны через Беларусь. Об этом в среду заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

«Предположительно около 20% пассажиров, пребывающих транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами. Мы обсудили возможность сокращения таких рейсов», — рассказал Габриэлюс Ландсбергис.

Он подчеркнул, что Литва заинтересована в содействии Турции и ее опыте в противодействии нелегальной миграции. В ближайшее время группа литовских экспертов посетит Турцию для согласования конкретных мер сотрудничества.

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