В Польше строители раскопали огромный немецкий бункер 14.07.2021, 15:53

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иллюстрационное фото

Он был сделан из дерева.

По словам эксперта Дариуша Копчовски из местной организации по консервации памятников (Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków), в бункере хорошо сохранились лестница и три подземных коридора, обшитых деревом, пишет «Вокруг света».

Прибывшие по вызову строителей археологи приступили к исследованию помещений бункера. И обнаружили пули немецкого и советского производства. Это – свидетельства того, что летом 1944-го здесь шли ожесточенные бои за освобождение Польши от нацистов.

Также команда исследователей нашла несколько бутылок с минеральной водой производства Германии и Чехии.

По словам Дариуша Копчовски, в связи с находкой строительство парковки придется отложить. Так как неизвестно, что еще может скрывать эта земля. Главное сейчас – проверить, не ли на участке неразорвавшихся бомб.

Не так давно на этой же улице города археологи нашли останки двух солдат вермахта.

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