В Польше строители раскопали огромный немецкий бункер
- 14.07.2021, 15:53
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Он был сделан из дерева.
По словам эксперта Дариуша Копчовски из местной организации по консервации памятников (Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków), в бункере хорошо сохранились лестница и три подземных коридора, обшитых деревом, пишет «Вокруг света».
Прибывшие по вызову строителей археологи приступили к исследованию помещений бункера. И обнаружили пули немецкого и советского производства. Это – свидетельства того, что летом 1944-го здесь шли ожесточенные бои за освобождение Польши от нацистов.
Также команда исследователей нашла несколько бутылок с минеральной водой производства Германии и Чехии.
По словам Дариуша Копчовски, в связи с находкой строительство парковки придется отложить. Так как неизвестно, что еще может скрывать эта земля. Главное сейчас – проверить, не ли на участке неразорвавшихся бомб.
Не так давно на этой же улице города археологи нашли останки двух солдат вермахта.